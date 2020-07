BTS: Reich dank K-Pop-Karriere

Bevor sie als Band durchstarteten, waren die sieben ganz normale Jungs mit außergewöhnlichem Talent. Mittlerweile sind BTS seit sieben Jahren im Business und könnten kaum erfolgreicher sein. Alles, was sie anfassen, wird ein Hit. Geschätzt wird, dass die K-Pop-Stars zusammen ein Vermögen von rund 54 Millionen Euro besitzen (Stand August 2020)und auch das BTS-Label Big Hit Entertainment ist in Sachen Umsatz die Nummer 1 unter den K-Pop-Produzenten. Anstatt ihr ganzes Geld aber nur sinnlos zu verprassen, nutzt die Gruppe es auch immer wieder, um Gutes zu tun: So haben BTS gerade erst zweimal eine Million an wohltätige Zwecke gespendet. Sowohl an die #BlackLivesMatter-Bewegung sowie an "Crew Nation", um andere Kreative und Veranstalter zu supporten, die wegen Corona gerade große Probleme haben.

BTS-Members V und Jungkook fahren mega Autos

Ab und zu kaufen sich die K-Pop-Künstler natürlich auch für sich selbst etwas und dazu gehören unter anderem nice Designer-Klamotten, schicke Appartements oder luxuriöse Autos. Vor Kurzem erst, soll sich BTS-Mitglied V den brandneuen SUV Hyundai Genesis GV80 geholt und dasselbe Modell auch seinen Eltern geschenkt haben. Wow, was für eine tolle Geste! Sein Kollege Jungkook dagegen fährt eine schicke Mercedes Limousine. Wie es scheint, ist auch BTS-Leader RM auf den Geschmack gekommen und will jetzt vielleicht seinen Führerschein machen, um auch mal so einen tollen Wagen fahren zu können.

Jungkook's car Taehyung's car



they are beasts on the road damn@BTS_twt pic.twitter.com/JDFcKeJYcY — Jay (@purple__heartk) July 31, 2020

namjoon saying 'i need to get my licence' while hes surrounded by cars sends 😭 @BTS_twt pic.twitter.com/eQ1I6pHT8z — fatima⁷ (@monipersona) July 30, 2020

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!