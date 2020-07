Hat BTS-Studium mit Militär zu tun?

Es wurde nun bekanntgegeben, das fünf der BTS-Members die virtuelle Uni Hanyang Cyber University besuchen beziehungsweise bald besuchen werden. Während Jin schon seit 2017 dort studiert, kamen im letzten Jahr RM, Suga und J-Hope dazu. Ab September werden auch Jimin und V dort studieren. Nur das jüngste Mitglied Jungkook besucht die Global Cyber University. Viele Fans hatten nun Sorge, dass die Einschreibung mit dem Militärdienst in Südkorea zu tun hat. Immer wieder befürchtet die ARMY, dass ihre Idols den verpflichtenden Wehrdienst ableisten müssen. Das Label von BTS stellte aber klar: "Der Besuch der Universität steht in keinem Zusammenhang mit dem Militärdienst. Sie haben sich zum Studium entschieden, da sie alle etwas Neues lernen wollen." Ein großer Schritt für die Jungs, schließlich arbeiten BTS laut RM ja schon an ihrem nächsten Album und haben als K-Pop-Band einen krassen Zeitplan voller Termine.

Für diese Kurse haben sich BTS eingeschrieben

Noch vor wenigen Wochen gaben BTS den Abschlussklassen wichtige Ratschläge für ihr weiteres Leben, nun befinden sie sich selbst wieder in der Position von Schülern/Studierenden und arbeiten auf einen Abschluss hin. Jimin und V mussten wegen Corona ihre Bewerbung und Einstellungstest via Video-Call abschließen und wurden beide angenommen. In in zwei Monaten werden sie genau wie ihre BTS-Kollegen im MBA in Advertising & Media (Werbung und Medien) studieren. Jungkook besucht dagegen Kurse im Bereich Broadcasting & Entertainment. Die anderen BTS-Mitglieder haben sogar schon Abschlüsse: Jin in Film Studien von der Konkuk University und RM, Suga, J-Hope, Jimin sowie V in Broadcasting & Entertainment von der Global Cyber University.

