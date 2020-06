Schulabschluss mit Welt-Stars

Corona hat uns alle ganz schön aus der Reserve gelockt. Unser komplettes Leben hat sich um 180 Grad gedreht und viele Dinge sind auf einmal völlig anders gelaufen, als sie eigentlich geplant waren. So auch der Schulabschluss an vielen deutschen Schulen aber auch an den US-Collages! Um den Schülern, die diesen Tag eigentlich gebührend hätten feiern sollen, aber trotzdem einen unvergesslichen Tag zu beschweren hat sich die Video-Plattform YouTube etwas ganz besonderes überlegt! Beim "Dear Class 2020"-Event spielten zahlreiche US-Stars ein gemeinsames "Online-Konzert" für die Absolventen und gaben ihnen Tipps, für ihr weiteres Leben, mit auf den Weg …

BTS

Dass es nach dem Schulabschluss nicht immer einfach ist, wissen auch die Jungs von BTS! Schließlich kann man ja nicht von heute auf morgen wissen wer man ist und wo man hin will, nicht jeder weiß was sein Traumberuf ist oder wie man ihn findet. Auch Sänger Jin ging es nach seinem Abschluss nicht anders: "Auch ich habe mich nach der Schule sehr unsicher gefühlt und wusste nicht wohin mit mir. Was mich in diesen Zeiten zusammengehalten hat, war das Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe, ich wollte es langsam angehen lassen. Daraus habe ich gelernt, dass manche Dinge eben ihre Zeit brauchen und dass das völlig okay ist. Auch wenn ihr mich nur über euren Bildschirm seht, bin ich mir sicher, dass ihr zu etwas Großem bestimmt seid!" ließ der koreanische Pop-Star die Zuschauer wissen!

Shawn Mendes

Shawn Mendes performte seinen Hit "There’s Nothing Holdin’ Me Back" und begeisterte die ehemaligen Schüler! "Ich hoffe, dass ihr euch weiterhin inspirieren lasst, wohin auch immer euer Leben nach dem Abschluss führt. Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Klasse des Abschlusses von 2020 – und tut das, was ihr liebt" sprach er den unzähligen jungen Leuten zu. Mit dieser emotionalen Message berührte er nicht nur seine Fans, sondern alle Zuschauer des "Dear Class 2020"-Events!

Alicia Keys

Die Sängerin Alicia Keys lobte das ausserordentliche politische Bewusstsein der Kids :" Ihr denkt gerade nicht nur an eure Zeit in der Schule, sondern ans Protestieren und nehmt sogar an Demos teil! Ich fühle mit euch, die Welt liegt in Scherben. Aber ihr zeigt, dass ihr die Generation seid, die das wieder geradebiegen wird."

Beyoncé

Auch Beyoncé ist von der Selbstlosigkeit und dem krassen Engament der zum Teil wirklich noch jungen Schüler mehr als überweltigt: "Danke, dass ihr eine so laute Stimme habt, und der Welt klar macht, dass #BlackLivesMatter. Ihr habt große Veränderungen in dieser entscheidenden Zeit der Geschichte angestoßen, Dinge die auch euer Leben verändern werden!" Lobt Beyoncé in höchsten Tönen und ergänzt: "Ihr seid alles, was die Welt jetzt braucht."

