Vor ihrem großen Durchbruch 2008 schrieb sie erstmal für andere Stars Songs. Unter anderem für die Pussycat Dolls. Unterstützung bekam die Diva von dem Sänger und Produzenten Akon, sowie dem Sänger Colby O'Donis. Die Debütsingle "Just Dance" aus ihrem ersten Album "Fame" landete in Australien und Neuseeland sofort an der Spitze der Charts - bald darauf auch in weiten Teilen der Welt. Ihre zweite Single "Poker Face" konnte mithalten. Seit 2011 ist sie mit dem Model Taylor Kinney zusammen. Im selben Jahr lag sie mit Einnahmen über 25 Millionen US-Dollar auf Platz vier der finanziell erfolgreichsten Musiker der Welt. Heute ist sie nicht nur für Megahits bekannt.

Biografie Lady GaGa

Kaum ein Star hat in den letzten Jahren für so viel Aufsehen gesorgt: Stefani Joanne Angelina Germanotto, alias Lady GaGa, die am 28. März 1986 in New York City, das Licht der Welt erblickte, ist die perfekte Provokation. Man liebt nicht nur ihren genialen Songs, sondern vor allem ihre crazy Bühnenshows. Lady GaGa weiß ganz genau, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dabei wuchs sie sehr behütet und eher spießig auf. Zunächst besuchte sie die Mädchenschule "Convent of the Sacred Heart" und später dann die "Tisch School of the Arts" der New York Universität. Erst im Alter von 18 rebellierte sie und jobbte als heißes Go-Go-Girl, um sich ihre erste eigene Bleibe zu finanzieren.