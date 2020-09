BTS-Mitglied RM feiert seinen Geburtstag auf besondere Weise

Hinter uns liegt der Monat des K-Pop. BTS hat Ende August ihren Song "Dynamite" veröffentlicht, der eine ganz besondere Message vermittelt. Doch die Band begeistert nicht nur mit ihren Songs, sondern sie sind auch unfassbar großzügig! Immer wieder beweisen die Weltstars, dass sie ihren Mega-Erfolg für gute Zwecke und soziales Engagement nutzen. Erst im Juni diesen Jahres hat BTS schon wieder 1 Million Dollar gespendet, um der Konzertbranche durch die Corona-Krise zu helfen. Jetzt hat Band-Leader RM anlässlich seines 26. Geburtstag am 12. September erneut eine hohe Summe gespendet – und zwar 100 Millionen Won (die südkoreanische Geld-Währung). Umgerechnet sind das ca. 84.200 US-Dollar!

BTS-Spende geht an Kunst-Museum

Der hohe Betrag ging an das National Museum of Modern and Contemporary Art in Südkorea, also ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst. Die Spende von RM soll dazu genutzt werden, um schwer auffindbare und vergriffene Kunst-Bücher wieder zu drucken. Die neuen Bücher werden dann an etliche Grund-, Mittel- und Oberschulen an 400 Orten in ganz Südkorea verschickt. Mit seiner Spende möchte der BTS-Star Kinder und Jugendlichen ermöglichen, einfacher mit Kunst in Berührung zu kommen. Denn der 26-Jährige selbst hatte oft Inspiration und Trost in der Kunst gefunden. Der Museums-Direktor ist total dankbar und gerührt von RMs Tat. "So wie er durch die Bücher ein tieferes Verständnis von Kunst erlangen konnte, teilte er seine Hoffnung, dass Kinder und Jugendliche, denen der Zugang zu Museen vielleicht nicht leicht fällt, durch diese Bücher nun leichter mit Kunst in Berührung kommen können. Wir waren erfreut und überrascht von seinem Wunsch", sagte er in einem öffentlichen Statement. Was für eine schöne Geste! Finde hier raus, welche Bücher die K-Pop-Stars noch inspirieren.

