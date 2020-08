Zweite Jahreshälfte von 2020 gehört BTS

Schon vor einigen Monaten starteten BTS ihr großes Comeback mit ihrem siebten Album "Map of the Soul: 7". Aber das sollte noch lange nicht alles sein. Bald darauf verkündeten die K-Pop-Kings nämlich, dass sie schon am nächsten Album arbeiten. Der erste Track daraus namens "Dynamite" hatte heute Premiere und in einigen Wochen werden BTS genau damit bei den VMAs auftreten. Die ganze Platte erscheint dann laut Aussagen ihres Labels im letzten Viertel von 2020. Doch zuvor kommt im September ja auch noch der neue BTS-Film "Break the Silence: The Movie" in die Kinos. Für die ARMY wird es in nächster Zeit also definitiv nicht langweilig!

BTS versprühen Good Vibes mit "Dynamite"

Durch die Fotos, Teaser und Co. zu "Dynamite", die uns vor Veröffentlichung gezeigt wurden, war bereits klar, dass der Track eine coole und spaßige Disco-Nummer wird mit ein paar retro Elementen. Und BTS haben ihr Versprechen auch gehalten, denn der neue Song macht einfach nur gute Laune. Genau das wollte die K-Pop-Band damit auch erreichen, denn sie erklärten: "Wegen COVID-19 erleben die Menschen auf der ganzen Welt eine schwere Zeit und wir wollten einfach ein bisschen positive Energie mit unseren Fans teilen." Auch ihnen selbst hilft die Arbeit an ihrer neuen Musik, um wieder besser drauf zu sein: "Wir versuchen, die Dinge positiver zu sehen und dankbar zu sein, dass wir mehr Zeit haben, um unsere Album vorzubereiten(...). Wir arbeiten an unserer Musik und das ist ein Weg für uns zu heilen."

