BTS: Justin Bieber schwärmt von den K-Pop-Stars

Justin Bieber gönnt BTS ihren Erfolg

Im Talk mit E! hat Justin Bieber verraten, dass er Fan von BTS ist, wie so viele andere Stars (z.B. Shawn Mendes, Halsey oder Camila Cabello). Darin betonte der Popsänger: "Wenn irgendjemand weiß, wie man Geschichte schreibt, sind es BTS. Die K-Pop-Gruppe hat sämtliche Rekorde der globalen Musikindustrie geknackt. Von ihrer Silvester-Show auf dem Times Square, über Carpool Karaoke mit James Corden, bis hin zu ihrem Auftritt in der Grand Central Station für die "The Tonight Show". Sehr beeindruckend, da hat Justin Bieber Recht.

Laut Justin Bieber waren BTS die Stars der VMAs

Außerdem gab Justin Bieber offen zu, dass BTS allen anderen die Show bei den diesjährigen, virtuellen Video Music Awards gestohlen haben. Dort gaben sie ihren Debüt-Auftritt mit ihrem neusten Hit "Dynamite" und lieferten wie immer eine hammer Performance, an die wir uns noch lange erinnern werden. Deshalb räumten BTS bei den VMAs auch völlig verdient ab und gewannen die Preise in vier unterschiedlichen Kategorien. So kann es für die K-Pop-Band definitiv weitergehen. Aber mit ihrem für Ende 2020 angekündigten, achten Album werden sie mit Sicherheit weiter auf der Erfolgswelle schwimmen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!