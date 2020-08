BTS knackt YouTube-Rekord! 

BTS: „Dynamite“ holt über 100 Millionen Views in 24 Stunden

Diese Jungs sind nicht zu stoppen! Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 sorgt die K-Pop-Band BTS für einen Mega-Hit nach dem anderen. Ihre Millionen Fans weltweit, die ARMY, sorgen regelmäßig dafür, dass V, J-Hope, RM, Jin, Jimin, Jungkook und Suga sämtliche Rekorde brechen. So auch bei ihrer neusten Single „Dynamite“. Am 21. August erschien die erste Auskopplung aus dem neuen Album der Boys, das sie noch in diesem Jahr herausbringen werden. Und schon in den ersten 24 Stunden klickte sich das dazugehörige Musikvideo bei YouTube durch die Decke. Wie das Branchenmagazin „Forbes“ berichtet, holte „Dynamite“ innerhalb nur eines Tages über 100 Millionen Views – mehr als jedes Musikvideo zuvor. Damit schreibt BTS Geschichte!

BTS: Die Message hinter „Dynamite“

Dass ihr Track so gut ankommt, dürfte die Band besonders freuen, denn „Dynamite“ ist nicht nur ihre erste rein englischsprachige Single, dahinter steckt auch eine ganz spezielle Message. „Aufgrund von COVID-19 haben Menschen auf der ganzen Welt harte Zeiten durchgemacht und wir wollten etwas positive Energie mit unseren Fans teilen“, erklärten die Jungs. Mit den fröhlichen Beats und dem kunterbunten Video ist ihnen das zweifellos gelungen. Übers Wochenende haben sich die Klickzahlen sogar nochmal fast verdoppelt! Und die Fans können sich schon bald auf eine ganz besondere Performance des Songs freuen: Am 30. wird BTS mit „Dynamite“ bei den virtuellen MTV Video Music Awards live auf der Bühne auftreten.

