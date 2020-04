Tom Holland steht auf Insta-Challenges

Nachdem Tom Holland Instagram eine Weile löschen musste, weil er schon eine Sucht danach entwickelt hatte, ist der "Spider-Man"-Darsteller jetzt wieder zurük auf der App. Täglich zeigt er, wie seine Family die gemeinsame Zeit in Corona-Quarantäne verbringt. Sie puzzeln, treiben zusammen Sport oder bringen den Garten nach dem Winter wieder auf Vordermann. Scheinbar hat Tom Holland allerdings auch eine kleine Vorliebe für Insta-Challenges. Erst vor Kurzem nahm er, weil er nominiert wurde, an einer Teil, bei der esr zehn Liegestütze machen musste. Gestern ging es dann direkt mit der nächste, etwas nackteren Herausforderung weiter.

Wie "Spider Man" Tom Holland immer noch in Superhelden-Form

Im Gegensatz zu vielen anderen Stars postet Tom Holland keine Nacktbilder auf Instagram (bisher). Dennoch kamen wir gestern in den Genuss seines nackten, gestählten Oberkörpers. Für eine Challenge auf Instagram musste der "Spider Man"-Schauspieler nämlich versuchen, ein Shirt im Handstand anzuziehen. Dafür musste er es natürlich erstmal ausziehen.😉 Doch obwohl er so durchtrainiert ist, hatte sogar er Probleme, die Aufgabe zu meistern und schrieb in seine Story "Was für ein Looser".😅Danach nominierte er direkt seine Filmkollegen Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds und Harrison Osterfield. Wer die nach Tom Holland also auch noch halbnackt sehen will, sollte undbedingt ihre Insta-Stories beobachten.😁

Oben ohne startet Tom Holland die Insta-Challenge Instagram @tomholland2013

Trotz seiner Muskeln ist es für Tom Holland gar nciht so easy in sein Shirt zu schlüpfen Instagram @tomholland2013

