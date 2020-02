Tom Holland: "Spider-Man" kommt zurück

Schauspieler Tom Holland hatte 2016 seinen großen Schauspiel-Durchbruch mit der Rolle des "Spider-Man" in dem Action-Movie "The First Avenger: Civil War". Nach zwei eigenen "Spider-Man"-Teilen erscheint am 15.07.2021 "Spider-Man 3", wo wir Tom dann wieder als Peter Parker gegen Bösewichtige kämpfen sehen können. Dass es eine Fortsetzung der beliebten Action-Reihe gibt, sah einige Zeit lang ziemlich schlecht aus. Disney und Sony konnten sich nicht einigen, wie es mit der Geschichte um den Superhelden weitergehen soll. Fans rechneten also schon damit, dass Tom Holland daher gezwungenermaßen mit "Spider-Man" Schluss machen muss. Aber zum Glück haben sich die Konzerne Sony und Disney geeinigt und wir werden in Zukunft noch mehr von „der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft“ (wie Peter Parker sich selbst nennt) sehen 😍

Instagram-Pause für Tom Holland!

Für seine jungen 23 Jahren ist Tom Holland alias "Spider-Man" schon ziemlich selbstbewusst und hat mit seinen Fans auch seine 10 Coolness-Tricks geteilt! Er hat die Balance zwischen lustig-verrückt und lässig-cool gefunden. Aber Tom ist eben auch nur ein Mensch und so hat er in einem Interview zugegeben, dass er es in letzter Zeit mit seinem Instagram-Konsum etwas übertrieben hat. „Ich wurde süchtig danach. Ich war besessen davon, wie viele Likes ich bekomme oder wie meine Bilder bei den Leuten ankommen, deswegen bin ich aktuell nicht auf Instagram aktiv und mache eine Pause“, so Tom Holland. Der "Avengers"-Star hat sogar die Instagram-App von seinem Smartphone gelöscht, um nicht in Versuchung zu geraten. Sich einmal eine Social-Media beziehungsweise eine Instagram-Pause zu nehmen, tut bestimmt jeden mal ganz gut! 😊

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!