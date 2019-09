Tom Holland: „Spider-Man“ könnte homosexuell sein

Tom Holland: Ein schwuler Spider-Man?

Fans sind sich einig: Tom Holland ist einfach der perfekte Spider-Man! Doch nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Mensch, beweist der charmante Brite immer wieder, dass er ein toller Typ ist! Erst kürzlich rettete er einem Fan sogar das Leben … 😌 Jetzt war der 23-Jährige beim US-amerikanischen Magazin GQ zu Gast und erstellte auf verschiedenen Plattformen " undercover "-Accounts, um Fragen über sich selbst zu beantworten. Ein Fan fragte im Netz über den "Spider-Man"-Darsteller: "Hat Tom Holland nicht mal gesagt, dass er möchte, dass Spider-Man schwul ist?"

Tom Holland spricht über die Sexualität von Spider-Man

Ein homosexueller Spider-Man? Why not? In einem anderen Interview, das im Juni in The Times erschien, bezog sich Zendayas Film-Partner (und Gerüchten zufolge sogar ihr Boyfriend?!) nämlich auf genau das Thema. Damals sagte er: "Ich kann nichts über die Zukunft des Charakters sagen, weil ich nicht die Macht darüber habe." Im aktuellen Video spricht er das Thema aber nochmal an und bestätigt: "Ich glaube, das wäre eine sehr fortschrittliche Art und Weise, einen neuen Charakter zu erschaffen. Also ja, wieso auch nicht!" In diesem Video (ab (8:18) spricht Tom Holland über die Option auf einen homosexuellen Spider-Man:

