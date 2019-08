Fans sauer: Shitstorm gegen den Vater von Tom Holland

Fieses Buch über Tom Holland?

Wer es bisher noch nicht wusste, der Vater des coolen "Spider-Man"-Darstellers Tom Holland, ist Dominic Holland, ein britischer Comedian. 2017 schrieb er ein Buch mit dem Titel "Eclipsed: Turns Out that Spider-Man Does Have a Dad After All" (Überschattet: Spider-Man hat eben doch einen Dad). Darin beschreibt er, wie sein Sohn ihn in Sachen Erfolg schon in so jungen Jahren weit übertroffen hat. In der Einleitung steht beispielsweise: "Eclipsed ist eine lustige Geschichte und ein Einblick in das Leben einer Familie. Wir wollen alle das Beste für unsere Kinder und hoffen, dass sie unseren eigenen Erfolg übertreffen. Aber im selben Business wie wir und noch bevor sie Teenager sind? Komm schon, echt jetzt?". Offensichtlich ist die Story ironisch gemeint, schließlich ist Tom Hollands Dad Comedian und liebt seinen Sohn über alles. Dessen Fans sahen das aber etwas anders, als sie von dem Buch erfahren haben.

With ⁦@TomHolland1996⁩ and some bloke called ⁦@BrianReganComic⁩ last night - one of the best stand up comics working today - great to meet him - Brian that is, not Tom! pic.twitter.com/QltpbPDkbB — Dominic Holland (@domholland) 3. Februar 2019

Fans beleidigen Tom Hollands Da im Netz

Ein richtiger Shitstorm ging los, nachdem das Buch bekannt wurde, und einige fiese Posts kursieren jetzt im Internet, wie etwa: "Tom Hollands Dad hat ein verbittertes Buch darüber geschrieben, dass sein Sohn berühmter ist als er" oder "Tom Holland wird weiterhin fette Gehaltsschecks von Marvel einsacken und nicht über seinen verbitterten, problematischen Dad nachdenken, der vom Erfolg seines Sohnes profitiert". Oha, ok. Klar, dass die Fans ihren Liebling verteidigen wollen, aber da haben sie wohl echt was falsch verstanden. Das sieht auch der "Spider-Man"-Schauspieler so.

Tom Holland’s dad wrote a bitter ass book about his son getting more famous than him pic.twitter.com/jkPSNKEsDS — hayden (@derhayden) 6. August 2019

tom holland will continue collecting his fat marvel paychecks and not worrying about his bitter and problematic ass dad profitting off his son's sucesses !! https://t.co/0h173k6V6v — kian † (@vinylparker) 7. August 2019

"Spider-Man"-Star Tom Holland verteidigt seinen Vater

Eigentlich schwebt Tom Holland gerade auf Wolke 7, denn er hat wohl eine neue Freundin. Der Shitstorm gegen seinen Vater ließ ihn allerdings nicht kalt und er äußerte sich ziemlich schnell via Twitter zu dem ganzen Stress. Dort schrieb der "Spider-Man"-Darsteller: "Das Einzige, worauf @domholland neidisch ist, ist mein Golfschwung. Ich habe Eclipsed gelesen und es geliebt und ich bin froh, dass du es geschrieben hast, Dad." Aaaaw, so cute! Und der Scwhung kann sich echt sehen lassen! 😅 Wer Tom Holland ein bisschen besser kennt, weiß, wie wichtig ihm seine Familie ist und so natürlich auch sein Dad!👨‍👩‍👦‍👦

The only thing @domholland is jealous of is my golf swing. I read eclipsed and loved it and I’m glad you wrote it dad. — Tom Holland (@TomHolland1996) 9. August 2019

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Gönn' dir die neue BRAVO für mehr Star-News: