Tom Holland: Liebe auf den ersten Blick

Tom Holland: Süße Liebe

Liebe kommt, wenn man sie am wenigsten erwartet. Genau das ist nun Tom Holland (22) passiert. Der Schauspieler wurde am Set von dieser süßen Maus überrascht und hat sich sofort Hals über Kopf verliebt. Eigentlich ist der Schauspieler als taffer Kerl bekannt, denn bisher hatte er zahlreiche Rollen in Action-Filmen wie "Spider-Man", "Avengers" und "Die versunkene Stadt Z". Doch nun kommt seine weiche Seite zum Vorschein.

Tom Holland: Tierretter

Doch hier geht es nicht um ein Girl, sondern einen zuckersüßen Hund. Tom Holland ist einfach der beste Tierretter! Während der Dreharbeiten zu seinem neuen Film "The Devil All The Time" stieß der 22-jährige Schauspieler auf einen Hund, der scheinbar seine Eltern verloren hatte. Der Welpe hatte Glück im Unglück, denn er traf auf den Briten. Tom stellte prompt sein Bild auf Instagram hoch, um sein Frauchen oder Herrchen zu finden. "Wir haben diesen Kerl am Set gefunden und er weiß nicht, wo seine Eltern sind", schrieb Tom via Instagram. Er fügte hinzu: "Ich habe ehrlich gesagt, darüber nachgedacht, ihn mit nach Hause zu nehmen. Aber wenn er dein Hund ist, komm bitte und hol ihn."

