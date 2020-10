Stars, die in der Schule gemobbt wurden

Der Rotschopf wurde früher in der Schule gemobbt. Ihre Rolle in Riverdale hilft ihr jedoch heute, Mobbing besser zu verstehen. "Ichhabe gelernt, wie die Leute denken, die mich damals gemobbt haben, weil Cheryl in der Show auch eine Mobberin ist", erklärt Madelaine Petsch."Ich habe gelernt, dass die Leute, die sich als Kind über mich lustig gemacht haben, vermutlich ihre eigenen Probleme hatten und das einfach nur an anderen ausgelassen haben. Das bricht mir das Herz."