Fans verarscht: Stars, die ihre Beziehung gefaked haben!

In "High School Musical" waren Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) und Troy Bolton (Zac Efron) DAS Traumpaar schlechthin. Zac und Vanessa ließen Fan-Herzen also beinahe explodieren, als sie bestätigten, dass sie sich auch im echten Leben verliebt haben. Leider hielt auch ihre Liebe nur so lange, wie die "High School Musical"-Teile. Für viele Anzeichen genug, dass die Beziehung fake war. Aber mal ehrlich: Könnte das nicht alles nur ein blöder Zufall sein? Wir werden NIEMALS aufhören an unser HSM-Traumpaar zu glauben! 😤