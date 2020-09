Das Haus von Jason Derulo in Kalifornien kann man schon fast Palast nennen. Dank seiner vielen TikTok-Videos erhalten Fans regelmäßig Einblicke in das Luxus-Haus, in dem der Sänger mit seiner Freundin Jena Frumes lebt. Allein der riesige Outdoor-Pool mit dem Brücken-Übergang ist ein Highlight!