Kylie Jenner: So normal ist ein Tag in ihrem Leben!

Kylie Jenner (21) ist ein Multi-Talent: Der Reality-Star vereint die Rollen der Super-Mami, der perfekten Freundin für ihren Rapper-Freund Travis Scott (28) und rockt nebenbei auch ihre eigene Firma als erfolgreiche Unternehmerin und Gründerin ihrer Kosmetik-Marke "Kylie Cosmetics". Für ihre Art und ihren verrückten Lifestyle wird die Selfmade-Milliardärin auf der ganzen Welt gefeiert. Ihre Fans verfolgen auf Instagram, Snapchat und Co. schon lange ihren Alltag, doch jetzt setzt Kylie noch einen drauf und will Vloggerin werden! Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte die 21-Jährige jetzt ein Video, in dem sie uns einen Tag lang zeigt, was sie an einem ganz normalen Tag so macht!

Kylie Jenner: Das ist ihr Alltag

Das Video beginnt mit den Worten: "Ich wollte diesen Vlog schon viel früher beginnen" – aber Kylies kleine Tochter Stormi (1) machte ihr einen Strich durch die Rechnung! „Stormi hat mich um 6 Uhr morgens aufgeweckt und nicht mehr aufgehört zu weinen!“, erklärt die junge Mutter und Lebensgefährtin von Rapper Travis Scott (28). Nachdem die kleine Schwester von Kim Kardashian sich für den Tag schminken lässt und sich in einem ihrer Luxus-Autos auf den Weg ins Büro ihrer eigenen Firma "Kylie Cosmetics" macht, plant sie nebenbei auch noch eine Überraschungs-Party zu Ehren des Geburtstags ihres Kumpels und Make-Up Artists Ariel.

Kylie Jenner: Mutter und Business-Frau

In einem Meeting werden neue Farbtöne für eine gemeinsame Kollektion mit ihrer Schwester Kendall Jenner ausgesucht – und dann bekommt Kylie auch noch ganz hohen Besuch: Töchterchen Stormi marschiert ins Büro und fährt in einem ferngesteuerten Spielzeug-Auto durch die Gänge des modernen Gebäudes. "Manchmal ist es hart, das Arbeits- und Mami-Leben unter einen Hut zu bekommen", sagt Kylie Jenner. „Deshalb habe ich Stormi ein eigenes Zimmer hier eingerichtet“. Tatsache: Wir bekommen ein rosa-farbenes Zimmer inklusive Bällebad zu sehen. Dann darf die Einjährige bei Mami auf dem Schoß sogar am Konferenz-Tisch mitbestimmen. „Stormi ist bei all meinen Meetings dabei“, sagt die junge Mutter.

Kylie Jenner: Überraschung-Party

Später überrascht Kylie wie geplant ihren Freund Ariel mit einer fetten Party – Mit den Worten "Du bist eine riesige Inspiration für uns alle", dankt das Geburtstagskind seiner Freundin Kylie Jenner später. Auch wenn so manch einer bei Kylies Fuhrpark, ihrem begehbaren Kleiderschrank oder ihrem Funkel-Schmuck blass vor Neid werden mag, zeigt uns Kylie auch die "ganz normalen" Fails des Lebens: Ihr iPhone hat ein gebrochenes Display, sie fährt im Bademantel durch die Stadt, weil's "einfach bequem" ist und anstatt #Couplegoals-mäßig den ganzen Tag mit ihrem Boyfriend zu verbringen, telefoniert Kylie nur mal ganz kurz mit ihrem Travis, der im Studio bei der Arbeit hockt. Auch Promis sind eben eigentlich "ganz normale" Menschen …

Hier kannst du das Video sehen:

