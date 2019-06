Capital Bra: Führerschein weg!

Capital Bra: Traum erfüllt!

Capital Bras neues Lieblings-Spielzeug ist sein neues Auto. Der mega erfolgreiche Rap-Star hat sich nämlich vor Kurzem einen riesig großen Traum erfüllt und einen Mercedes Benz AMG GT 36S gekauft – einen absoluten Luxus-Schlitten mit 639 PS! Kostenpunkt? 170.000 Euro. Krass! Klar, dass er am liebsten sofort in den Sportwagen gesprungen wäre, um damit durch seine Heimat Berlin zu heizen. Doch er darf nicht! Denn dem "Rolex"-Star wurde der Führerschein abgenommen … Von der Polizei!

Deshalb ist Capital Bras Führerschein weg

In einem Interview sagte Capital Bra jetzt: "Ich darf leider noch nicht fahren, weil ich beim Führerschein eine Sperre bekommen hab." OMG! Der Rapper verrät zwar nicht, warum genau – doch wer seine Texte und seinen Lifestyle kennt, könnte vermuten, dass es mit dem Drogen-und Alkoholkonsum des gebürtigen Ukrainers zu tun hat. Was seinen neuen Wagen angeht, sagt der Bratan: "Es tut schon weh, ihn nur anzugucken und nicht damit zu fahren." Verständlich! Schließlich will man etwas neu gekauftes direkt ausprobieren. Vor allem, wenn es etwas so teures ist, wie Capital Bras neues Auto …

Capital Bra: Wer fährt jetzt sein Auto?

Momentan könntest du Capi allerdings trotzdem in seinem neuen "Spielzeug" sichten – allerdings nur als Beifahrer. Er verrät: "Ich bin mit meinen Jungs. Ob ich jetzt fahre oder die fahren, das ist das Gleiche." Allzu lange sollte es zur Freude des Musikers nicht mehr dauern, bis Capital Bra sein Gefährt endlich selbst nutzen kann. Er meint: "Ich kann es bald machen, Bra."

