Kylie Jenner zeigt uns ihr Haus

Kylie Jenners Villa : Ein Traum in rosa

Luxus, soweit das Auge reicht – das ist das Motto im Haus von Kylie Jenner. Für die neuste Ausgabe des Magazins „Architectural Digest“ gab die kleine Schwester von Topmodel Kendall Jenner jetzt zum ersten Mal richtig private Einblicke in ihr Zuhause. Die Villa befindet sich in den sogenannten Hidden Hills in Los Angeles und schon beim ersten Blick in ihre heiligen Hallen fällt vor allem eins auf: Kylies Einrichtung ist nicht nur mega exklusiv, sondern auch total girly! Rosa, pink und gold sind eindeutig die Lieblingsfarben des It-Girls, außerdem steht sie offensichtlich total auf Schmetterlinge.

Kylie Jenner: Eigenes Beauty-Zimmer

Während für andere Girls schon ein eigener Schminktisch absoluter Luxus ist, hat sich Kylie einfach mal sowas wie einen eigenen Beauty-Salon in ihrer Villa geschaffen. Gegen das Ankleidezimmer der jungen Mama kann so mancher Fashion-Store einpacken und ein super stylishes Kaminzimmer darf neben diversen Wohnzimmern natürlich auch nicht fehlen! Aber ok, als jüngste Selfmade-Milliardärin aller Zeiten kann man sich natürlich auch mal was gönnen ;) Übrigens designte Kylie ihr exklusives Zuhause selbst! Zusammen mit dem britischen Innenarchitekten Martyn Lawrence schuf sie sich ihr Traumhaus, bevor sie überhaupt volljährig war!

