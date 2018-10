Kylie Jenner bringt ihre Mama zum Weinen!

Anlässlich des 62. Geburtstags ihrer Mutter Kris Jenner hat sich Kylie Jenner viele Gedanken gemacht, womit sie ihr wohl die größte Freude machen könnte. Und das ist der 21-Jährigen auch ganz klar gelungen. Doch dass ihre Mum so ausrasten würde und vor Rührung sogar Tränen in den Augen haben würde, hätte wohl selbst Kylie nicht erwartet!

Kylie Jenner: Mega Überraschung für Mama Kris

Kris Jenner hat eigentlich erst am 5. November Geburtstag, doch ihre Tochter Kylie konnte es offenbar nicht mehr so lange abwarten, bis sie ihrer Mum das Geschenk übergibt, das sie schon seit Wochen bei sich zu Hause stehen hatte. Also beschloss die Beauty-Queen, ihre Mutter in einer Nacht-und-Nebel-Aktion schon eine Woche vor ihrem großen Tag zu überraschen. Wie das ablief, hielt Kylie in ihrer Insta-Story fest… und die ist wirklich mehr als sehenswert! „Ich bin so aufgeregt, es ihr zu geben!“, verkündete der Reality-TV-Star zu Beginn der Story, als Kylie gerade auf dem Weg zur Villa ihrer Mama war. „Es ist ein bisschen dunkel draußen, aber ich hoffe, dass sie es gut sieht“, sagte sie.

So teuer war Kylies Birthday-Geschenk

Kris Jenner hatte offenbar überhaupt nicht mit dem Besuch ihrer jüngsten Tochter gerechnet und zeigte sich mega überrascht, als die plötzlich vor ihrer Tür stand. In einem kuscheligen Sternen-Onesie und barfuß kam die 61-Jährige heraus und fing direkt an zu kreischen, als sie entdeckte, was Kylie ihr da mitgebracht hatte.

Da stand tatsächlich ihr absolutes Traumauto - ein fetter, roter Ferrari 488 - in ihrer Einfahrt! „Was? Willst du mich verarschen?“, kreischte Kris und konnte sich gar nicht mehr einkriegen, während sie mit Tränen in den Augen auf ihren neuen Wagen zuging, um den Kylie eine fette weiße Schleife gebunden hatte und für den sie mal eben schlappe 216.000 Euro ausgegeben hatte. Doch dass ihre Tochter da gerade ein Vermögen für sie hingeblättert hat, scheint nicht Kris Jenners größtes „Problem“ zu sein, sondern etwas ganz anderes: „Ich hätte mir was Süßeres angezogen, wenn ich das gewusst hätte“, scherzte sie. Aber ok, Kylie Jenner ist ja bekanntlich die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Da sind 216.000 Euro für Mami schon mal drin ;)

