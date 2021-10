Zendaya: Das liebt sie an Tom Holland!

Das könnte dir auch gefallen:

Nicht lange ist es her, da haben die Schauspieler*innen Zendaya und Tom Holland ihre Liebe bestätigt! Okay, zwar nicht so ganz, aber der Post von Tom, in der er Zendaya als "seine MJ" bezeichnet hat, war auf jeden Fall eine Ansage. Außerdem haben wir nicht vergessen, dass Zendaya und Tom Holland vor wenigen Wochen knutschend zusammen gesehen wurden. Auch wenn die beiden sagen, es war ein Prank für die Paparazzi, so scheint das eher eine Ausrede zu sein. Nun hat die "Spider-Man"-Darstellerin erneut einige zuckersüße Worte über Tom Holland verloren. ⤵️

Das liebt Zendaya an Tom

„Es gibt einige Dinge, die ich an ihm schätze. In schauspielerischer Hinsicht bewundere ich extrem, dass er seine Rolle als Spider-Man so sehr liebt!“, so Zendaya über Tom Holland. „Er spielt seine Rolle mit so einer Leidenschaft und davon konnte ich mich jeden Tag am Set selbst überzeugen. Unser Regisseur hat mir erlaubt, jeden Tag an das Set zu kommen, auch wenn ich nichts zu drehen hatte. Und ich habe gesehen, was er für ein Perfektionist ist. Ich habe ihm den ganzen Tag bei einer Kampfszene zugesehen, was anstrengend ist. Er machte eine Bewegung, kam zurück zu den Monitoren, sah es sich an und sagte: 'Das kann ich besser.' Er möchte einfach, dass es perfekt ist“, so Zendaya. Süß, wie die Schauspielerin von "ihrem Kollegen" schwärmt! 🥰