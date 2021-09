Tom Holland & Zendaya: Ihre Liebe ist offiziell!

Vor wenigen Monaten wurden „Spider-Man“-Darsteller Tom Holland und seine Schauspielkollegin Zendaya knutschend im Auto erwischt. Seither dreht das Internet durch und alle Fans fragen sich: Sind die beiden denn nun ein Paar oder nicht? Immerhin waren die beiden auf einer Hochzeit zusammen! Nun, gestern (01. September) hatte Zendaya Geburtstag und Holland schickte ihr eine derart süße Nachricht über Instagram, dass wir für unseren Teil absolut überzeugt davon sind, dass die beiden ganz offiziell ein Pärchen sind! 😍

Die beliebtesten Comicfiguren

„Meine MJ“

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Jahre haben Fans auf eine Beziehung der beiden gewartet! In der aktuellen „Spider-Man“-Trilogie spielt Holland die Rolle von Peter Parker aka „Spider-Man“ und Zendaya spielt seine Freundin, Michelle „MJ“ Jones. In einem Insta-Post hat Holland der Schauspielerin nun zu ihrem Geburtstag gratuliert – mit einer Nachricht, die die Herzen der Fans zum Schmelzen brachte! „Meine MJ, hab den schönsten aller Geburtstage. Ruf mich an, wenn du wach bist xxx“ 🥰 Wir. Lieben. Es. Und das beste? Zendaya antwortete fünf Stunden später: „Ruf gerade an 💖“ 😍 Auf dem Foto ist Holland als „Spider-Man“ verkleidet und Zendaya als Michelle – wir sind relativ sicher, dass es sich um ein Foto hinter den Kulissen von „Spider-Man: No Way Home“ handelt, dem vorerst letzten Teil mit beiden Darsteller*innen in den Hauptrollen.

Fans lieben die Nachricht

Wie bei so vielen Dingen, die mit Holland und Zendaya zu tun haben, rasten die Fans auch dieses Mal komplett aus und freuen sich für die beiden frisch Verliebten! Ein Fan formuliert es sehr witzig: „Ich habe meinen Boyfriend verloren, aber dafür hat Zendaya ihn bekommen, also ist es okay.“ 😅 Andere Fans sehen die Nachricht als absolut indiskutablen Beweis, dass die beiden wirklich ein Paar sind: „Tom, der Zendaya SEINE MJ nennt, beweist, dass sie tatsächlich die echten Peter und MJ sind.“ Denn bis heute sind manche noch nicht überzeugt davon, dass die beiden wirklich zusammen sind. Obwohl sie regelmäßig händchenhaltend draußen gesehen und fotografiert werden, gemeinsam ins Restaurant gehen und Hochzeiten besuchen. Wir würden sagen: Ein bisschen sehr viel Aufwand für einen PR-Stunt, aber Hollywood kann ziemlich eiskalt sein, also wer weiß, was wirklich hinter den Kulissen abgeht. 😮 Wir für unseren Teil sind überzeugt und LIEBEN jede Minute, die wir die beiden zusammen beobachten können. 🥺💖

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->