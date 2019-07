10 Fakten über „Spider-Man“-Star Zendaya

Endlich gibt es wieder Girl-Power im Kino. Im neuen „Spiderman: Far From Home“ spielt Zendaya an der Seite von Schauspiel-Kollege Tom Holland die neue MJ. Wir haben für euch 10 Fakten über die 22-Jährige, die ihr bestimmt noch nicht wusstet …

1. Zendaya startete ihre Karriere bei Disney

Von 2010 bis 2013 spielte Zendaya in der Disney-Serie „Shake It Up – Tanzen ist alles“ die Rolle der Raquel „Rocky“ Blue, deren beste Freundin Cecelia „CeCe“ Jones von niemand geringerem als Bella Thorne gespielt wurde. Damit war klar: sie wollte unbedingt ins Showbiz!

2. Die große Leidenschaft des „Spider-Man“-Stars ist das Tanzen

Zendaya ist eine begnadete Tänzerin und hat schon bei einigen Stars in deren Musikvideos mitgewirkt. So z.B. in Taylor Swifts „Bad Blood“ oder „Versace On The Floor“ von Bruno Mars. Sie nahm sogar bei US-Version von „Let’s Dance“ teil und wurde mit ihrem Tanzpartner zweite!

3. Der Disney-Star chillt gerne zu Hause

Im Gegensatz zu ihren Hollywood-Kollegen, entspannt Zendaya an einem Freitagabend lieber zu Hause mit ihrem Hund, anstatt sich die Nächte auf Partys um die Ohren zu schlagen. Wie ein perfekter Freitagabend für sie aussieht? „Ich würde einfach zu Hause chillen – zusammen mit meinem Hund, der praktisch wie mein Kind ist. (...) Und dann würde ich einfach nur „Harry Potter“ schauen und relaxen. Das mache ich oft."

4. Der „K.C. Undercover“-Star ist ein Multitalent

Zendaya kann sogar singen – und zwar wie! 2013 brachte sie die Single "Replay" von ihrem Debüt-Album „Zendaya“ heraus. Der Mix aus Elektropop, R&B und Dubstep kam bei ihren Fans super an. Auch im Film „The Greatest Showman“, in dem sie an der Seite von Zac Efron spielt, kann man ihrer atemberaubenden Stimme hören.

5. Zendaya liebt Mode und probiert gerne Neues aus

Zendaya beweist immer wieder, dass sie ein super modisches Gespür hat. Auf Instagram lässt sie ihre Follower an Shootings teilhaben und postet danach die fertigen Bilder. Ihre Fans sind begeistert und kommentieren zum Beispiel: „Yess that is such the fashionista look!!!❤️💖😘“

6. Die 22-Jährige motiviert Fans

"Ich glaube, wenn alle jungen Menschen die Macht ihrer eigenen Stimme erkennen würden, wäre unser Leben ein anderes", sagte der "Spider-Man"-Star zuletzt in einem Interview mit der amerikanischen GLAMOUR. Sie ermuntert Jugendliche, ihre Stimme zu erheben und sich bemerkbar zu machen. Jede Meinung sei wichtig und man sollte keine Angst haben sie anderen mitzuteilen. You go, girl!

7. Ihre Mutter brachte Zendaya ins Showbiz

Wusstet ihr, dass Zendayas Mutter der Grund war wieso sie mit der Schauspielerei angefangen hat? Ihre Mutter Claire arbeitete nämlich als Hausmeisterin in einem Theater und nahm Zandaya schon als kleines Mädchen mit. Die war so begeistert und verbrachte ihre ganze Freizeit im Theater, durfte dann auch kleine Rollen mitspielen.

8. Sie hat keine Angst vor ernsteren Rollen

In der am 16. Juni in den USA gestartete Serie „Euphoria“ spielt Zendaya die 17-Jährige Rue Bennett. In dem skandalösen Jugend-Drama geht es um eine Gruppe von Schülern, die sich nach dem Mord ihres Freundes in Drogen und Gewalt flüchten. Wann die Serie in Deutschland startet, ist noch nicht sicher. Aber wir finden: das riecht eindeutig nach Sucht-Potential!

9. Liebesbeziehung mit Tom Holland?

Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Zendaya und ihr "Spider-Man"-Co-Star Tom Holland ein Paar sind. Beide Schauspieler dementierten das aber und geben an, sie seien nur Freunde, die sich wirklich gut verstehen. Seit neuestem wissen wir auch für welche Frau Tom Hollands Herz schlägt. Und Zendaya? Sie ist zur Zeit glücklicher Single.

10. Sie liebt Tiere über alles

Vor allem von ihrem süßen schwarzen Hund kann Zendaya nicht genug bekommen. Selbst ihre Fans finden den kleinen Wirbelwind zum Anbeißen: „So cute 🐶“, kommentiert ein Fan das Foto auf Insta. Sie selbst kann gar nicht glauben, dass er schon über 3 Jahre alt ist und würde die Zeit am liebsten anhalten.

