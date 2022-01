"Euphoria" Staffel 2: Tom Holland in Zendayas Serie dabei

Zendaya: Tom Holland will unbedingt in "Euphoria" Staffel 2 mitspielen

Entschuldigung, ist das da etwa Tom Holland auf einem Cast-Foto von "Euphoria" Staffel 2 – der Serie von Zendaya?! Fans sind sich ziemlich sicher, dass er es ist!

Vor kurzem ist die zweite Staffel von "Euphoria" gestartet, eine Serie in der Zendaya nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch als Produzentin in der zweiten Staffel fungiert. Der Serien-Start erfolgt kurz nach dem Mega-Erfolg von "Spider-Man: No Way Home", wo Zendaya an der Seite von Tom Holland spielt, deren Liebe erst kürzlich offiziell geworden ist. Zusätzlich gibt es genau zwei Rollen, die ihr Boyfriend unbedingt spielen will: Tom Holland will der neue "James Bond" werden und er soll Zendaya angebettelt haben in "Euphoria" mitspielen zu dürfen. In diversen Interviews hat der "Spider-Man"-Star verraten, dass er oft am Set zu Besuch war und seinen Wunsch des Öfteren ausgedrückt habe. Fans haben jetzt ein Beweisfoto entdeckt, dass darauf hindeuten könnte, dass Tom Holland tatsächlich einen Auftritt in der zweiten Staffel von "Euphoria" haben wird …

"Euphoria" Staffel 2 Cast-Foto sorgt für Gerückte: Ist Tom Holland wirklich dabei?

"Euphoria" wird als äußerst künstlerische Serie gehyped und brachte Zendaya sogar einen "Emmy" für die beste weibliche Hauptrolle, was sie zur jüngsten Gewinnerin ever machte.

Die zweite Staffel von "Euphoria" startete zur Premiere gleich mit den höchsten Einschaltquoten, die eine HBO-Serie zum Start jemals hatte. Und es wird noch besser, denn wenn man Gerüchten glaubt, soll Tom Holland auch in "Euphoria" Staffel 2 mit Zendaya vor der Kamera gewesen sein. In einem Cast Foto, welches Fotograf Siyon Foster geschossen hat, erkennen Fans Tom Holland im Hintergrund. Einige vermuten, dass der "Spider-Man"-Star eventuell wirklich einen Überraschungsauftritt in der Serie bekommen könnte. Es könnte auch sein, dass er wirklich nur zu Besuch war. Bleibt nur abwarten und dranbleiben, vielleicht haben wir ja Glück! In Deutschland läuft Euphoria auf Sky.

Disclaimer: Die Serie behandelt sehr schwere und manchmal auch traumatisierende Themen. Zendeya selbst betont immer wieder, dass es sich bei "Euphoria", um eine erwachsene Show handelt, die konsumiert werden sollte, wenn man sich gut fühlt.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->