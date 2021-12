Tom Holland: So viel Sex hat der "Spider-Man"-Star

Tom Holland gibt Hinweise auf sein Sex-Leben: So aktiv ist der "Spider-Man"-Star im Bett

Wie viel Sex hat wohl Tom Holland? Der "Spider-Man"-Star scheint sich jetzt ein bisschen verraten zu haben. Fans haben nämlich eine Entdeckung gemacht, die für viel Aufsehen im Internet sorgt.

Tom Holland likte einen Post auf Instagram, der besagt, dass kleinere Männer mehr Sex haben. Die News-Seite LADbible bezog sich in ihrem Instagram-Post auf eine Studie des "Journals of Sexual Medicine". Die Studie mit 531 heterosexuellen Männern, hat herausgefunden, dass Probanden, die kleiner als 175 cm waren, häufiger Sex haben. Tom Holland hat übrigens eine Größe von 173 cm – nur so zur Einordnung. 😜 Fans feiern es jetzt total, dass der "Spider-Man"-Star diesem Post geliket hat und damit einen kleinen Hinweis auf sein Sex-Leben gibt.

Kleine Männer haben mehr Sex: Tom Holland reagiert auf Sex-Studie

In letzter Zeit werden immer mehr pikante Details aus der Beziehung von Tom Holland und Zendaya bekannt. Tom sprach in einem Interview über eine Sex-Szene mit Zendaya und angeblich macht er sich schon jetzt Gedanken über die Familienplanung. Ziemlich aufregend.

Auch der Größenunterschied des "Spider-Man"-Paars war im Internet ein Thema. Was total veraltet ist und nur eine irrationale Erwartung der Gesellschaft ist. Wie auch Zendaya findet, die in einem Interview bereits betont hatte, dass auch ihre Mutter größer sei als ihr Vater. Auch Tom Holland hat verraten, dass jede Frau, die für die Rolle von MJ in "Spider-Man" infrage kam, größer als er gewesen sei. Das alles sagt natürlich nichts darüber aus, ob man gut zusammen passt oder nicht. Scheinbar sagt es auch nichts darüber aus, wie aktiv man im Bett ist. Spiel, Satz und Sieg für den "Spider-Man"-Star, der mit der Aktion mal wieder bewiesen hat, wie humorvoll er ist.

