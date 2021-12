Tom Holland und Zendaya: Juhu, Baby-Jubel!

Tom Holland will Schauspiel-Pause einlegen

Tom Holland nimmt aktuell von seiner Rolle als „Spider-Man“ Abschied. Mit „Spider-Man: No Way Home“ ist aktuell das Finale der Trilogie in den Kinos.

Wir haben den Film gesehen und lieben ihn – trotz der fetten Marvel-Lüge, die durch eine Abspann-Szene entlarvt wird! Wie es gerade aussieht, nimmt Holland allerdings nicht nur Abschied von „Spider-Man“ – sondern gleich noch von der Schauspielerei obendrauf. 😨 Der Star verriet in einem Interview mit People, dass er eine Pause von seinem Beruf einlegen möchte, um sich auf die Gründung einer eigenen Familie zu konzentrieren. Waaaas? Tom Holland und Zendaya sollen bald ein Baby bekommen?! Wir lieben es!

Er möchte unbedingt Vater werden

„Ich habe sechs Jahre damit verbracht, mich auf meine Karriere zu konzentrieren“, so der Schauspieler. „Ich möchte eine Pause einlegen und mich darauf konzentrieren, eine Familie zu gründen und was ich außerhalb der [Hollywood-]Welt tun möchte.“ Er liebe Kinder und könnte es nicht abwarten, selbst Vater zu werden! „Ich meine, ich kann warten und ich werde warten – aber ich kann es trotzdem nicht mehr abwarten!“, sagt der Darsteller ganz aufgeregt.

Auch wenn es Gerüchte gibt, dass Holland für drei weitere „Spider-Man“-Teile herangezogen werden soll, möchte der Schauspieler Platz für neue Leute machen. „Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, die nächste junge Person abzuhalten, die die Rolle genauso verdient wie ich“, stellt er klar. Er wünsche sich einen „Spider-Man“, der diverser wäre. „Vielleicht Spider-Gwen oder Spider-Women“, schlägt der Star vor. Wir wissen noch nicht, was Zendaya von seinen Familienplänen hält, wünschen aber beiden nur das Beste! 💖

