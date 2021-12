„Spider-Man: No Way Home” ist ein Fan-Fest

Achtung, Spoiler-Alarm! Morgen startet „Spider-Man: No Way Home” in den deutschen Kinos. Wir durften uns den Film vorab anschauen und können sagen: Es ist ein reines Fest!

Der Film ist ein Liebesbrief an alle „Spider-Man“-Fans da draußen. Jede*r einzelne Schauspieler*in gibt sein*ihr Bestes – von Bösewichtern, wie Willem Dafoe, bis hin zum Hauptdarsteller Tom Holland selbst. „No Way Home“ ist eine emotionale Achterbahnfahrt, in der Zuschauer*innen lachen, weinen und ein ums andere Mal richtig fett grinsen werden. Ihr wisst, welche Szenen wir meinen, wenn ihr es selbst seht. 😉 Wir sind nach dem Film natürlich einen Moment sitzengeblieben – wir kennen ja Marvel, denn das Studio ist für seine Abspann-Szenen bekannt. Was wir sahen, entlarvte Marvel und Sony (das Studio, das die Filmrechte für „Spider-Man“ hat und mit Marvel zusammenarbeitet) als fette Lügner!

„Venom“ Teil vom „Spider-Man“-Universum – aber nicht wie erwartet

Nach einem wirklich krassen Finale der „Spider-Man“-Trilogie mit Holland in der Rolle der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, wurde den Zuschauer*innen eine weitere Szene gezeigt, die ein wenig Erklärung benötigt: In „No Way Home“ spricht Dr. Strange auf Peters Bitten hin einen Zauber aus, der die Leute vergessen lassen soll, dass er Spider-Man ist. Das geht nach hinten los und stattdessen landen Figuren in seiner Welt, die von der wahren Identität von „Spider-Man“ wissen – dazu gehört auch „Venom“, gespielt von Tom Hardy! Eigentlich ist die „Venom“-Reihe getrennt von der „Spider-Man“-Reihe. Doch die Abspann-Szene im Film „Venom: Let There Be Carnage“ versprach ein Cross-Over zwischen den Filmreihen. Daraus wird wohl aber nichts.

Am Ende des Films muss Dr. Strange einen neuen Zauber aussprechen, um das Ende der Welt zu verhindern: Der hat das Ziel, dass sich NIEMAND an Peter Parker erinnern soll. Das führt dazu, dass alle Figuren aus den anderen Welten wieder zurückkehren. In der Abspann-Szene sehen wir noch, wie Venom sich auf den neuesten Stand bringen lässt, was die Welt von Peter Parker betrifft und entschließt, sich mal mit ihm zu treffen. Doch kaum ist der Entschluss gefallen, wird auch er wieder in seine eigene Welt zurückgezaubert. So viel also zum Cross-Over! 🤬 Allerdings lässt Venom ein kleines Stück seines Körpers zurück … Wie Fans wissen, bedeutet das nur eins: Venom ist tatsächlich im Marvel-Universum angekommen! Nur eben nicht so, wie wir es erhofft haben. 😆

