Tom Holland & Zendaya lassen Liebes-Bome platzen: jetzt ist es raus!

Tom Holland spricht zum ersten Mal über Beziehung mit Zendaya

Der Tag ist gekommen: Tom Holland spricht in einem Interview zum ersten Mal über seine Beziehung mit Zendaya. Als im August romantische Kuss-Fotos der beiden aufgetaucht sind, ist die ganze Welt kurz ausgerastet. Endlich wurden MJ und Spider-Man Wirklichkeit.

Mit einigen kleinen Posts machten Tom Holland und Zendaya ihre Zuneigung offiziell, doch jetzt lassen sie die Liebes-Bombe endgültig platzen. Short Story: Ja, die Kuss-Fotos sind wirklich so privat und romantisch, wie sie aussehen. Ja, Tom und Zendaya lieben sich. Nein, das war alles so nicht geplant …

Süßes Geständnis der "Spider-Man"-Stars: "Zwei Menschen, die sich lieben"

Im Interview mit GQ verrät Tom Holland, dass er und Zendaya über diesen Kuss-Foto-Leak nicht besonders glücklich waren: "Einer der Nachteile, wenn man berühmt ist: Privatsphäre liegt nicht mehr in unserer Kontrolle und ein Moment, bei dem man denkt, dass er zwischen zwei Menschen stattfindet, die sich sehr lieben, ist plötzlich ein Moment, der mit der ganzen Welt geteilt wird."

Tom Holland hat auch verraten, dass er schon öfter Albträume von Paparazzi hatte, weshalb er sich luzides Träumen beigebracht hat. Außerdem fürchtet er sich vor der kommenden Promo-Tour zu "Spider-Man: No Way Home", wo sicher viele Fragen zu ihrer Beziehung gestellt werden. "Das ist kein Gespräch, das ich ohne sie führen kann. Ich respektiere sie zu sehr, um etwas zu sagen. Das ist nicht meine Geschichte. Es ist unsere Geschichte. Und wir werden darüber sprechen, was es ist, wenn wir gemeinsam bereit dazu sind, darüber zu reden."

Tom Holland und Zendaya wünschen sich mehr Privatsphäre

Zendaya erklärt in dem Interview, warum sie diese Kuss-Bilder so verletzt haben: "Wir teilen beide das gleiche Gefühl: Wenn man sich wirklich liebt und um jemanden kümmert, sind manche Momente oder Sachen, die man gerne für sich hätte. Jemanden zu lieben ist eine heilige Sache, etwas Besonderes, womit man sich auseinandersetzen möchte, was man erleben möchte und gemeinsam zwischen zwei Menschen, die sich lieben, genießen möchte." Total verständlich, jeder braucht Privatsphäre, auch Superstars. Leider machen Paparazzi den Stars, vor allem in Amerika, oft einen Strich durch die Rechnung. Jetzt haben sie es selbst in die Hand genommen und über ihre Liebe gesprochen, das freut "Spider-Man"-Fans enorm! Zendaya hat das Cover mit Tom Holland sogar inklusive Herzaugen-Emoji in ihrer Story gepostet. 😍

