Tom Holland und Zendaya: Romantische Fotos aufgetaucht!

Tom Holland und Zendaya sind ein Paar – oder nicht?! Vor Wochen wurden die beiden beim Knutschen im Auto erwischt. Nicht nur von den Paparazzi, die ihnen auf Schritt und Tritt folgen, sondern auch von Zendayas Mutter, die die beiden beim Herumknutschen ausspioniert hat. 😂😍 Fans sind immer noch ein wenig skeptisch, doch nun sind gemeinsame Fotos der beiden auf einer Hochzeit aufgetaucht. Ein*e gemeinsame*r Freund*in? Oder ist hier jemand des*der anderen „Plus 1“?

Cute Hochzeitsfotos aufgetaucht

Die beiden waren auf einer Hochzeit in Oakland am letzten Wochenende – und die Fotos, die von Holland und Zendaya auf Twitter kursieren, sind einfach zuckersüß! Sie saßen beide zusammen am Tisch und es gibt sogar ein Foto, das ein wenig intimer wirkt: Auf einem Bild ist Zendaya zu sehen, wie sie ihren Kopf an Holland anlehnt. Fans haben diese Pose sehr schnell wiedererkannt: In „Spider-Man: Far From Home“ lagen die beiden am Ende des Films ebenfalls so ähnlich im Flugzeug nebeneinander. 😍 Fan-Service oder echte Romanze? Da sind sich die Fans bisher immer noch nicht drüber einig. So oder so rasten sie auf Twitter aus! Ein Fan schrieb: „Es ist 6 Uhr und JETZT weiß ich, dass Tom Holland nicht in Großbritannien ist, sondern mit Zendaya auf einer Hochzeit. Er lebt das beste Leben.“ Ein anderer Fan tweetet: „Zendaya und Tom Holland sind Hollywoods It-Couple, ich weiß, dass es stimmt.“

Sind die beiden ein Paar?

Bis heute hat sich keine*r der beiden zu den Gerüchten und Fotos geäußert. Sind die beiden ein Paar, oder handelt es sich am Ende doch nur um einen PR-Stunt, um den neuesten „Spider-Man“-Film zu promoten? Immerhin ist der Trailer zu „Spider-Man“: No Way Home“ seit gestern online. Ist das alles nur ein Zufall? Seit dem Kuss im Auto wurden die beiden immer mal wieder zusammen gesehen, unter anderem bei einem Dinner-Date. Das kann doch nicht alles nur für die Werbetrommel sein?! Wir hoffen darauf, dass die beiden wirklich ein Paar sind – sie sehen einfach zu süß miteinander aus! Doch bis wir ein offizielles Statement haben, müssen wir wohl weiter abwarten.

