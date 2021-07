Während Fans auf der ganzen Welt den Kinostart von „Spider-Man: No Way Home“ sehnlichst erwarten (am 17.12. ist es wohl so weit 🤩), warten Fans noch viel länger auf eine Beziehung zwischen Darsteller*innen Tom Holland und Zendaya. Nun scheint der Moment endlich gekommen zu sein: Kürzlich wurden die beiden in Hollands Auto fotografiert, wie sie sich einen ZIEMLICH heißen Kuss gaben. What, what, whaaaat?! 😍 Das Internet rastet förmlich aus!

Die beliebtesten Comicfiguren

Beim Knutschen erwischt

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Nach Teil 3 von „Spider-Man“ ist für Holland wohl Schluss mit seiner Rolle – dafür hat er sich aber offenbar etwas (oder besser: jemanden) gekrallt, der ihn über diesen Verlust sehr gut hinwegtrösten kann: Kollegin Zendaya. In der Filmreihe spielen die beiden seit Teil 2 ein Paar – und alle haben sich gefragt, wann es endlich auch im echten Leben zwischen den beiden funkt. UND JETZT SCHEINT ES ENDLICH SOWEIT ZU SEIN! Entschuldigt, wir sind mindestens so aufgeregt deswegen, wie es offenbar das gesamte Internet ist. Auf den Fotos sehen wir die beiden in Hollands Auto, wie sie sich einen sehr leidenschaftlichen Kuss geben und danach beide richtig glücklich aussehen. 🥰 Als Tom aus dem Auto steigt, grinst er über beide Ohren und es ist einfach sowas von süß, das wir gar nicht mehr darauf klarkommen! Zum Glück sind wir damit nicht allein, denn die Fans sind mindestens genauso happy für die beiden.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Fans wollen auf der Hochzeit sein

Bei Instagram und Twitter sammeln sich Gratulationen der Fans. „ICH WUSSTE ES!“, schreibt ein begeisterter Fan dazu. Andere Leute „können nicht atmen“ und bezeichnen diese erfreuliche Nachricht als „unglaublich schön“. 😊 Ein besonders enthusiastischer Fan fragte gleich: „SIND WIR ZUR HOCHZEIT EINGELADEN?“ 😅 Wie schön, dass die Fans den beiden frisch verliebten so viel Freiraum lassen und so gar keinen Druck aufbauen. 😁 Wir freuen uns sehr für Holland und Zendaya (und können die Hochzeit auch kaum erwarten)!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->