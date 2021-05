"Spider-Man: No Way Home": Kehrt diese Figur zurück?!

„Spider-Man: No Way Home“ sollte besser mal bald in den Kinos anlaufen, bevor die Gerüchte komplett ausarten! 😅 Bis zum 17. Dezember müssen wir uns aber leider noch gedulden – mehr als genug Zeit also, die Gerüchte weiter Heißlaufen zu lassen! Bestätigt ist immerhin schon, dass Doktor Oktopus wieder dabei sein wird. 😱 Doch wie sieht es mit anderen Figuren der früheren „Spider-Man“-Filme aus? Andrew Garfield, der vor Tom Holland in die Rolle des „Amazing Spider-Man“ schlüpfte, hat sich zumindest schon geäußert. Nun heißt es, eine weitere Figur aus dieser Filmreihe sei neben Jamie Foxx, der Electro spielen wird, auch dabei …

Die beliebtesten Comicfiguren

Gwen Stacey im neuen „Spider-Man“?

In „The Amazing Spider-Man“ Teil 1 und 2 spielte Emma Stone, die gerade auf Promo-Tour für ihren neuen Film „Cruella“ ist, Gwen Stacey. In einem Interview mit MTV News wurde Stone auf die Gerüchte angesprochen und hielt es – fast auffällig – kurz. „Ich habe die Gerüchte gehört. Ich weiß nicht, ob ich dazu überhaupt etwas sagen darf, aber ich bin nicht [involviert]. Ich bin es nicht. Ich weiß nicht, was man als Ehemalige dazu sagen soll!“, sagt die Schauspielerin und lacht dann. Mit Gerüchten ist es so eine Sache und Garfield hat es in seinem eigenen Interview schon sehr gut zusammengefasst: Wenn die Leute etwas glauben wollen, dann kannst du alles versuchen, es abzustreiten, am Ende macht dich das nur verdächtiger. 😅 Stone könnte auch kurz angebunden gewesen sein, weil es in dem Interview um ihren neuen Film gehen sollte – oder einfach, weil es zu dem Thema nicht viel zu sagen gab!

Warum drehen die Gerüchte so durch?

Seit bekannt wurde, dass sich der neue „Spider-Man“-Teil mit dem Multiversum auseinandersetzen wird (also verschiedene Versionen von „Spider-Man“ und seinen Gegner*innen auftauchen könnten), drehen die Fans komplett durch! Und so weit hergeholt ist die Idee nicht, schließlich steht „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ in den Startlöchern und hat eine ähnliche Prämisse. Alte Gegner, die Oktopus und Electro sind ja auch schon bestätigt! Wie soll ein einzelner „Spider-Man“ damit fertig werden? Da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Andrew Garfield und der „erste Spider-Man“ Tobey Maguire unter die Arme greifen. Wir fänden es auf jeden Fall ein richtig cooles (sicherlich nur vorläufiges) Ende vom Franchise! 😍