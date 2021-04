Fans fragen sich: Wer streamt eigentlich "Spider-Man“?

„Spider-Man“-Fans können sich auf aktuell auf einen ziemlich blutigen dritten Teil der Filmreihe mit Schauspieler Tom Holland freuen. Grund genug für viele, sich die beiden vorherigen Teile nochmal anzuschauen! Aber dabei stoßen die Fans auf ein kleines Problem: Wer streamt denn überhaupt „Spider-Man“? Eigentlich ist die Frage einfach zu beantworten – dürfte man meinen! Aber einfach ist es selten, also erklären wir dir, warum „Spider-Man“ so bald nicht auf Disney+ erscheinen wird.

Die beliebtesten Comicfiguren

„Spider-Man“ kommt zu Netflix

„Spider-Man“-Filme kamen immer über Sony, seien es die „alten“ Filme mit Tobey Maguire, Andrew Garfield oder die neuen mit Tom Holland. Auch der sehr beliebte Animationsfilm „Spider-Man: Into The Spider-Verse“ kam aus dem Hause Sony. Das liegt daran, dass Sony die Rechte am Charakter „Spider-Man“ hat. Dazu später mehr! Nun hat das Medienunternehmen einen Exklusiv-Vertrag mit Netflix unterschrieben. Für Netflix ist der Deal sehr wichtig, denn der Streaming-Gigant hat so gut wie alle Marvel-Produktionen durch das Auftreten von Disney als eigener Streaming-Dienst verloren! Dass nun zumindest auch die neusten „Spider-Man“-Filme in jedem Fall über Netflix laufen werden, gibt dem ehemaligen König der Streaming-Dienste ein bisschen Marktanteil zurück. Für Marvel-Fans, die einen Disney+-Account haben, ist das allerdings mehr als ärgerlich, schließlich bauen alle Marvel-Filme aufeinander auf und auch „Spider-Man: No Way Home“ wird Einfluss auf den weiteren Verlauf ALLER Storylines des Marvel-Universums haben.

„Spider-Man“-Rechte etwas wirr

Wie kommt es überhaupt zu dem Durcheinander? Wie bereits gesagt, besitzt Sony die Rechte von „Spider-Man“ als Filmcharakter. Obwohl der Wandkrabbler Teil von Marvel ist (und Marvel Teil von Disney), ermöglicht das Sony, Filme über „Spider-Man“ zu veröffentlichen, ohne mit Marvel oder Disney zusammenarbeiten zu müssen. Da „The Amazing Spider-Man“ damals bei den Kritiker*innen durchfiel, hat sich Sony entschlossen, für die neueste Filmreihe mit Marvel zusammenzuarbeiten. Mehr aber auch nicht. Wem sie die Ausstrahlungsrechte verkaufen, liegt allein bei Sony. Das führte schon öfter zwischen Disney und Sony zu harten Reibereien, die fast dazu geführt hätten, dass es keinen dritten Teil gegeben hätte! Wir werden sehen, wie das „Haus der Maus“ in Zukunft mit Sony umgehen wird – auf Widerstand reagiert das Megaunternehmen für gewöhnlich nicht besonders kinderfreundlich. 😳