„Spider-Man“: Tom Holland nimmt Abschied

Tom Holland: Abschied von "Spider-Man"

Nach "Spider-Man: No Way Home" läuft Tom Hollands Vertrag mit Marvel Studios und Sony Pictures aus. Doch wie es dann mit seiner Rolle als Peter Parker weitergeht, ist bis heute noch nicht bekannt gegeben worden.

______________

In einem Interview bei einem Promo-Event für den Film in London macht der Schauspieler aber schon Aussagen, die ganz danach klingen, als wäre er bald nicht mehr als Spider-Man auf der Leinwand zu sehen: "Ich liebe diesen Charakter mehr als alles andere, aber ich will das machen, was das Beste für ihn ist. Wenn die Zeit für mich gekommen ist, zurückzutreten und Platz für eine andere Person zu machen, dann werde ich das mit Stolz tun." Puh…. Das klingt ganz nach einem Abschied…

Tom Holland: Er wünscht sich mehr Diversität im Spider-Man Universum

Er begründet seine Aussage danach sogar noch: "Ich würde mir wünschen, dass das Spider-Man Universum diverser wird. Das wäre wirklich aufregend! Wenn ich Teil davon sein könnte und vielleicht der Iron Man für den nächsten Spider-Man oder Spider-Woman werden könnte, wäre das großartig." Tom Holland hat also noch nicht komplett mit dem Spider-Man Universum abgeschlossen. Am Schluss ergänzt er dann noch: "Im Moment muss ich mich aber nur auf den Charakter konzentrieren und daran denken, was das Beste für Peter Parker ist."

______________

Tom Holland hat schon vorher über "Spider-Man"-Abschied gesprochen

Bereits im November hat der Schauspieler schon über eine mögliche Trennung von seiner Rolle als Peter Parker gesprochen, um Platz für einen neuen Spider-Man zu machen: "Vielleicht ist es das Beste für Spider-Man, einen Miles-Morales-Film zu machen."

Wenn es um seine eigene Geschichte als Spider-Man geht, erklärt Tom Holland: "Ich denke, wenn wir das Glück haben, nochmal in diese Charaktere zurückzukehren, dann wäre alles komplett anders. Es wäre nicht mehr die 'Homecoming'-Trilogie. Egal, ob das passieren wird oder nicht, wir behandeln 'No Way Home' als das Ende und es hat sich auch so angefühlt."

"Spider-Man": Tom Holland hat schon andere Pläne

Der Schauspieler wird nächste Woche nicht nur in "Spider-Man: No Way Home" zu sehen sein, sondern bald auch im Action-Film "Uncharted" und in der Apple TV+-Serie "The Crowded Room". Außerdem gab er jetzt auch bekannt, dass er die Hollywood-Legende Fred Astaire in einem Kinofilm spielen wird. Damit nicht genug: Tom Holland soll sich aktuell zusammen mit seinem Bruder als Drehbuchautor versuchen und arbeitet gerade an einem Skript. Und dann wäre da auch noch seine Wunschrolle: James Bond. Da wird ja aktuell auch noch ein Nachfolger für Daniel Craig gesucht…

