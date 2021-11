Zendaya und Tom Holland: Süßer Pärchen-Auftritt

Tom Holland und Zendaya zusammen auf dem roten Teppich

Gestern Abend waren Zendaya und Tom Holland auf dem Ballon d'Or Event in Paris und sahen beide atemberaubend aus. Das Duo ist in derzeit in Paris, um für ihren Film "Spider-Man: No Way Home" Promo zu machen. Der Film soll am 17. Dezember weltweit und am 15. Dezember in Frankreich veröffentlicht werden. Erst vor wenigen Wochen haben Zendaya und Tom Holland ihre Liebesbombe platzen lassen! Nach alle den Interviews in den Zendaya von Tom Holland geschwärmt hat und nach den pikanten Knutschfotos, die die Runde gemacht haben, konnten sie auch gar nicht anders, als irgendwann Stellung dazuzunehmen. Ihr Auftritt gestern zeigte die beiden wieder schwer verliebt und schenkte ihrer Fanbase einen süßen Pärchen-Moment. 🥰

Apropos "Spider-Man". Viele hatten Angst, dass "Spider-Man: No Way Home" der letzte Teil mit Tom Holland sein würde. Nun hat sich Produzentin Amy Pascal dazu geäußert. „Zunächst einmal wird das nicht der letzte "Spider-Man" Film sein. Wir werden mit Marvel zusammen weitermachen. Und auch Tom Holland wird weiterhin Spider-Man bleiben“, so Amy. Yay, Tom wird also auch in Zukunft die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft darstellen! 🕷 😊

