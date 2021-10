Timothée Chalamet und Zendaya: Geheimer Crush!

So gut kennen sich Timothée Chalamet und Zendaya

Bei einem gemeinsamen Interview für die Promo des neuen Fantasy-Films "Dune" haben Schauspieler*in Timothée Chalamet und Zendaya einen BFF-Test gemacht. Neben den klassischen Facts wie der Geburtstag des jeweils anderen und den zweiten Vornamen haben sie auch eine etwas ✨ spicey ✨ Frage beantwortet. Die Frage lautete, wer der größte Celebrity Crush des jeweils anderen ist. Ohne mit der Wimper zu zucken, sagte Timothée: „Das ist einfach. Dein größter Celebrity Crush ist Tom Holland!“ Zendaya kicherte daraufhin nur und widersprach dem Ganzen auch nicht. Auch wenn Zendaya und Tom noch nicht offiziell gedroppt haben, dass sie zusammen sind, so schwärmen die beiden immer wieder heftig voneinander. Erst vor Kurzem hat Zendaya in einem Interview erzählt, was sie besonders an Tom Holland liebt und schätzt! Und vergessen wir mal nicht die Knutsch-Bilder von Tom Holland und Zendaya, die vor wenigen Wochen im Umlauf waren! Doch kommen wir zurück zu der sehr interessanten Frage nach dem Celebrity Crush. Auf wen steht Timothée Chalamet nun? ⤵️

Timothée Chalamet: Wer ist sein Crush?

„Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wer dein Celebrity Crush ist. Wer weiß, vielleicht ist das auch absichtlich ein Geheimnis“, antwortete Zendaya und kicherte wieder dabei. Und Timothée? Der grinst nur und schaut ganz schnell wieder auf sein Smartphone. Wer sein Crush ist, sagte er nicht. Und auch Zendayas Verhalten wirkt irgendwie verdächtig. Mit Sicherheit weiß sie doch, wer sein Celebrity Crush ist und möchte ihren besten Freund mit der Aussage nicht in die Pfanne hauen. Vielleicht daten sich Timothée Chalamet und sein Crush ja auch schon. Hmm, es bleibt spannend. Was man am Ende des Interviews jedoch sagen kann, ist, dass die beiden sich richtig gut kennen, viel miteinander lachen können und eine tolle Freundschaft haben! 😊

