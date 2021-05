Timothée Chalamet: Wann kommt "Call Me by Your Name 2"?

"Call Me by Your Name 2": Startdatum bekannt?

Unglaublich, aber wahr: Vier Jahre ist es schon her seit dem "Call Me by Your Name" veröffentlicht wurde. Seither warten Millionen Fans auf eine Fortsetzung des Movies. Im April 2020 hat sich Regisseur Luca Guadagnino zu dem Thema geäußert und bestätigte, dass es einen zweiten Teil geben wird. Aber was ist nun damit? Gibt es schon neue Infos? Haben die Dreharbeiten gestartet? Gibt es ein Starttermin? Wann kommt "Call Me by Your Name 2" endlich? Nach jahrelangen Spekulationen über eine Fortsetzung des Films kam nun die ernüchternde Nachricht von Luca Guadagnino. Eine Fortsetzung des Films wird wahrscheinlich nicht so bald stattfinden. In einem Interview beschrieb er die aktuelle Situation als kompliziert . Grund dafür soll sein voller Terminkalender sein und auch Schauspieler Timothée Chalamet ist in einigen Produktionen involviert und wird eventuell in einem Disney-Sequel mitspielen. Trotzdem möchte der Regisseur nach wie vor irgendwann einen zweiten Teil drehen. Aber wann das passieren wird, steht noch in den Sternen. ✨

"Call Me by Your Name": Um was gehts?

Timothée Chalamet schnappte sich mit "Call Me by Your Name" eine krasse Rolle, die von vielen gefeiert wurde! Falls du den Movie mit Timothée Chalamet und Armie Hammer in den Hauptrollen noch nicht kennst, dann bekommst du hier ein paar Infos. Der Movie spielt in Norditalien in den 1980er Jahren und erzählt die Geschichte des 17-jährigen Elio (Timothée Chalamet) und des 24-jährigen Studenten Oliver (Armie Hammer). Der selbstbewusste Olivier bringt die Gefühle des jungen Eliots komplett durcheinander, die beiden kommen sich näher und es entwickelt sich etwas zwischen ihnen … Neugierig geworden oder möchtest du den Film einfach nochmals sehen? Derzeit kannst du "Call Me by Your Name" kostenlos mit Amazon Prime anschauen. 🎬