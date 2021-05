"High School Musical"-Star Ashley Tisdale: „Das hat mein Herz erwärmt!”

"High School Musical"-Star Ashley Tisdale den Tränen nahe

Die "High School Musical"-Trilogie war damals der Karriere-Durchbruch für Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens, Zac Efron & Co. Aber nicht nur große Schritte für ihren beruflichen Werdegang wurden zurückgelegt, nein, Ashley und Vanessa wurden in dieser Zeit auch die allerbesten Freundinnen ! Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Immer wieder machen die "High School Musical"-Stars Ashley Tisdale und Vanessa Hudgens via Social Media Freundschaft-Liebesgeständnisse. Vanessa war Ashleys Brautjungfer, sie sind füreinander da, sowohl in den guten als auch in den schlechten Zeiten! 👰🏻 💒 Funfact: Die beiden Superstars haben sich bereits vor "HSM" bei einem Casting für einen TV-Werbespot gesehen und flüchtig kennengelernt. Der richtige Kontakt kam dann mit den Hauptrollen in den Disney-Filmen. Karrieretechnisch ist es gerade bei Ashley ruhiger und wir wissen auch warum. Schließlich ist die 35-jährige Ashley Tisdale im Baby-Glück und hat im März ihre erste Tochter Jupiter (Juju) bekommen! Nun nach fast zwei Monaten hat Vanessa Hudgens die kleine Juju in Real Life kennengelernt und für Ashley war dieser Moment sehr besonders! 🥰

Vanessa Hudgens traf das erste Mal die Tochter ihrer BFF Ashley Tisdale! Instagram @ashleytisdale

Ashley Tisdale und Vanessa Hudgens im Baby-Glück

"High School Musical"-Star Vanessa Hudgens hat einige Wochen auf diesen Moment gewartet. In einem Interview sagte sie: "Wir werden warten, bis ich etwas Zeit habe und sicherstellen, dass ich nirgendwohin reise. Dass ich ein Zeitfenster habe, Jupiter kennenzulernen und sie zu treffen.“ Und das ist am vergangenen Wochenende nun endlich passiert! Ashley Tisdale teilte ein Bild auf dem Vanessa Jupiter im Arm hält und schrieb dazu: „Jupiter öffnete buchstäblich ihre Arme als würde sie sagen wollen ‚Halt mich‘, als sie auf Ness traf. Es hat mein Herz erwärmt.“ Und die Fotografie spricht auch einfach für sich. Vanessa Hudgens repostete das Pic mit den Worten: „Ich bin geschmolzen, als ich diesen kleinen Engel gesehen habe!“ Awww, eine Liebeserklärung nach der anderen. Aber bei so einem süßen Mädchen auch kein Wunder. 🥴