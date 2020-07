„High School Musical“-Reunion nach 12 Jahren

Die Disney-Reihe „High School Musical“ zählt zu den beliebtesten Teenie-Filmen aller Zeiten und machte Zac Efron, Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale 2006 weltweit zu Mega-Stars. Drei Jahre lang konnten die Zuschauer in drei Teilen mit ihren Stars mitfiebern und mitsingen – 2008 war dann allerdings Schluss. Und obwohl es mittlerweile eine Serie gibt, hoffen die Fans bis heute sehnlichst auf eine Fortsetzung mit dem Original-Cast. Zuletzt trafen sich ein paar der Darsteller sogar zu einer virtuellen Reunion und performten zusammen den legendären Film-Hit „We’re All in This Together“.

Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale sind beste Freunde

Einige von ihnen sind auch 12 Jahre nach dem Ende der Disney-Reihe unzertrennlich – so wie Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale. Ihre Rollen Gabriella Montez und Sharpay Evans waren in „High School Musical“ zwar zunächst erbitterte Konkurrentinnen, doch abseits der Kameras wurden die Schauspielerinnen beste Freunde und sind es bis heute. Das bewies Vanessa nun wieder mit einem rührenden Insta-Posting. Zu Ashleys 35. Geburtstag blickte sie mit 10 Fotos auf die gemeinsamen letzten Jahre zurück.

„Ash und ich haben ganz unten angefangen und jetzt sind wir hier, haha. Aber im Ernst: Unsere Freundschaft begann beim Casting zu einem Werbe-Dreh, es folgten ,High School Musical‘, Welttourneen, jede Menge Shopping, Basketballspiele und ganz viel Rosé“, erinnert sich Vanessa in dem Posting und enthüllt augenzwinkernd, dass sich ihre gemeinsamen Interessen mittlerweile geändert hätten. „Jetzt im Erwachsenenalter sind wir damit beschäftigt, uns gegenseitig beim Dekorieren und Renovieren unserer Häuser zu helfen, lol. Ich bin so glücklich, dich mit deiner lustigen, liebevollen Art in allen Lebenslagen an meiner Seite habe. Ich liebe dich, Ash – für immer und ewig“, so die 31-Jährige. Was für ein süßes Liebesgeständnis!

