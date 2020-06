1. In "High School Musical 1" singt Zac Efron nicht selbst

What?! Ja, es ist tatsächlich wahr. Für alle, die sich immer gefragt haben, ob in "High School Musical" Zac Efrons Gesang zu hören ist, lautet die Antowert: Jein. Der Schauspieler hat sich die Stimme von Drew Seeley für "High School Musical 1" geliehen, dem Songwriter von "Get Your Head In The Game" und Schauspieler aus Filmen und Serien wie "Pitch Perfect" oder "One Tree Hill".🎵 Aber bevor jetzt ein Shitstorm losgeht: Nach dem ersten HSM-Film übte Zac so intensiv an seiner Stimme, dass er in den folgenden zwei High-School-Musical-Teilen und auch in seinen Filmen wie "Hairspray" und "The Greatest Showman" selbst singen konnte. Top!

2. Die East High School gibt es wirklich

Du dachtest wahrscheinlich, dass die East High kein realer Ort ist, oder? Tja, daneben gelegen! Der "High School Musical"-Drehort existiert und liegt in Salt Lake City im Bundesstaat Utah. Alle drei Teile wurden hier gefilmt. Das Krasse: Es gibt sogar noch die zwei pinken Schließfächer von Sharpay Evans, die von Ashley Tisdale verkörpert wurde.💗 Auch der Rest sieht genauso aus wie im Film!

3. Disney wollte High School Musical 4 drehen

Wir müssen jetzt alle ganz stark sein. Denn es war wirklich SO KNAPP! Es gab sogar schon einen Namen für die Fortsetzung: "High School Musical 4: East meets West" (East trifft West). Es sollten aber nicht alle bekannten HSM-Stars mitspielen, stattdessen war in Planung, eventuell neue Schauspieler oder sogar eine ganz neue Besetzung zu casten. Gerüchten zufolge wäre HSM 4 dann an das bekannte Musical "West Side Story" angelehnt gewesen. Dafür gibt es jetzt aber ja die super coole "High School Musical"-Serie auf Disney+ mit neuen, talentierten Schauspielern/innen, neuen und alten Songs und spannender Storyline.

4. High School Musical 2 mit anderer Handlung

Im zweiten "High School Musical"-Teil dreht sich alles um die Ferienjobs der Kult-Clique im Country Club und den anstehenden Talentwettbewerb. Dabei sollte Teil 2 ursprünglich an Halloween spielen.👻 Verrückt, oder?

5. Ashley Tisdale hat die besten Kult-Outfits selbst kreiert

In einem Interview erklärte "High School Musical"-Star Ashley Tisdale, dass SIE die meisten Looks selber zusammengestellt hat. "Ich habe einige der Outfits tatsächlich erfunden", so Ashley. "Zum Beispiel habe ich einen Rock genommen und ihn einfach als kurzes Kleid umfunktioniert". Außerdem gab sie zu, noch die gesamte Garderobe vom ersten HSM-Teil zu besitzen . "Ich liebte die Sachen so sehr - ich war mir sicher, dass ich sie noch einmal anziehen würde", sagte sie.

6. Das East High Maskottchen

Während es die East High als "High School Musical"-Drehort wirklich so gibt, hat sich bei ihrem Maskottchen für den Film etwas verändert. Denn es war nicht immer eine Wildkatze ("Wildcats"). Eigentlich sollte es ein Leopard sein. Doch die Filmemacher haben sich noch einmal umentschieden. Stell Dir mal die Lyrics vor: "Leopards, everywhere! Raise your hands up in the air!" 😅

7. Zac Efron liebt die High School Musical Filme

Na, das ist aber mal eine Ansage! Im Interview mit "Flaunt" erzählte Zac, dass er niemals über "High School Musical" ablästern würde. "Viele Leute vergessen, dass High School Musical viele Leute beeinflusst und berührt hat. Außerdem war die Resonanz auf kultureller Ebene unglaublich!", sagt er stolz. "Für mich der beste Durchbruch überhaupt!" Außerdem hat Zac Efron durch "High School Musical" sein Gesangstalent entdeckt und richtig verbessern können. Auf die Frage, ob er mal einen Gastauftritt in der "High School Musical"-Serie will, erklärte Zac Efron außerdem: „Ich sehe keinen Grund dafür, warum ich das NICHT tun sollte.“ Wir auch nicht!😍

Dieser Acoustic-HSM-Mash-up rührt dich zu Tränen

Zu unseren nostalgischen Gefühlen, die wir gerade hegen, passt dieser unfassbar coole Mash-Up. Das Pop-Musik-Trio Forever in Your Mind hat vor einigen Jahren mal die besten HSM-Songs zu einem Lied zusammengemixt. Die drei Jungs singen die Lieder selbst und es hört sich einfach nur GENIAL an! Wären die drei zum Erscheinungszeitpunkt von HSM 1 nicht noch in der Grundschule gewesen, hätten sie gut selbst zu "High School Musical"-Sängern und -Schauspielern werden können. Und hier der Mix, hört ihn euch unbedingt an!!!