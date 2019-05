Zac Efron: Er will wieder zu High School Musical!

Zac Efron hat Bock auf Gastrolle in neuer „High School Musical“-Serie

Nicht mehr lange, dann kommt „High School Musical“ als Serie zurück auf die Bildschirme. Über Disney Plus könnt ihr ab Ende des Jahres die an die alten Filme angelehnte Serie streamen – ein absolutes Muss für HSM-Fans… auch, wenn die alten Darsteller leider nicht mehr mit dabei sein werden. Es wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein, wenn Zac Efron und Vanessa Hudgens für uns noch einmal in ihre Rollen als „Troy“ und „Gabriella“ schlüpfen würden. Diesen Gedanken hatten sicher schon so einige – auch Zac Efron selbst! Denn als er jetzt in einem Interview darauf angesprochen wurde, ob er gerne in der Serie mitspielen würde, antwortete der 31-Jährige ohne zu zögern: „Ich sehe keinen Grund dafür, warum ich das NICHT tun sollte.“ Klingt also ganz so, als wäre ein HSM-Comeback für den süßen Zac nicht ausgeschlossen. Alle, die noch Infos zur neuen Serie „High School Musical: The Musical“ brauchen, klicken jetzt am besten hier!

