Vanessa Hudgens: Ehrliches Geständnis über ihre Beziehung zu Zac Efron

Vanessa Hudgens: Geheimnis über Zac Efron

Sie waren einst das absolute Hollywood-Traumpaar und spielten auch bei "High School Musical" ein süßes Couple – nämlich Troy Bolton und Gabriella Montez: Zac Efron (31) und Vanessa Hudgens (30). Mittlerweile sind die beiden getrennt und haben jeweils neue Partner! Vanessa ist bereits seit Jahren mit Schauspiel-Kollege Austin Butler (27) zusammen und auch Zac Efron datet angeblich Schwimmerin Sarah Bro (23). Doch plötzlich spricht Vanessa Hudgens wieder über ihren Ex-Freund! Kriselt es etwa bei ihr und Austin Butler?

Vanessa Hudgens: Froh über Ex-Freund

Nein, keine Sorge! Doch Vanessa schwärmte jetzt in einem Interview von der Beziehung mit Zac Efron. Fünf Jahre lang waren die beiden ein Paar, dann endete 2010 ganz plötzlich die Liebe der beiden. Doch das ist kein Grund für Krieg zwischen den beiden Hollywood-Stars! Im Gegenteil … Sie erzählt im Gespräch mit Hollywood Reporter, dass sie total dankbar für ihren Ex-Freund Zac Efron sei. Am Set von "High School Musical" soll es angeblich zwischen den beiden total gefunkt haben! „Es begann alles so natürlich. Ich könnte nicht dankbarer dafür sein, dass ich diese Beziehung zu diesem Zeitpunkt hatte“ Wie cute! Verkuppel-Faktor soll übrigens ihre Rolle bei "HSM" gewesen sein: „Wir haben gleich von Anfang an eine Verbindung geschaffen.", sagt sie. "Wir sagten uns: ‚Wir machen das ganz oder gar nicht‘“ Eine tolle Entscheidung! Wer weiß, ob der Film so erfolgreich geworden wäre, wenn Zac & Vany kein Paar gewesen wären …

Vanessa Hudgens: Hochzeit?

Ein Liebes-Comeback ist aber erst einmal nicht in Sicht – schließlich ist die schöne Brünette mega happy mit Austin Butler! Fans vermuten sogar, dass ganz bald die Hochzeitsglocken für die beiden läuten könnten … Schließlich sind sie schon seit acht Jahren ein Paar! Hier siehst du die Turteltäubchen sogar knutschen:

Abstimmen

Folg uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Das könnte dich auch interessieren: