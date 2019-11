Zac Efron: Bei diesem Post muss man genau hinschauen

Eigentlich wollte Zac Efron seinen Followern nur zeigen, wie er entspannt in der Sauna sitzt. Dazu teilte er ein Foto auf Instagram: Blondierte, verwuschelte Haare, ein dunkler Bart, sein freier Oberköper zeigt das Sixpack, er trägt eine weiße Boxershort... Moment! Sieht man da etwa das beste Stück des Schauspielers? Was kommt denn da aus seinem Schritt hervor? Ist das etwa sein Penis? Es wäre nicht das erste Mal, dass Nacktbilder von Zac Efron aufgetaucht sind. Aber postet er das jetzt sogar freiwillig? Nicht ganz: Es ist nicht Zac Efrons Penis, sondern nur die Schnur an seinen Shorts. Die ist allerdings so plaziert, dass man sie auf den ersten Blick locker mit einer Penis-Spitze verwechseln könnte:

Zac Efron: Die Fans trauen ihren Augen nicht

Wären Zac Efron sich bei seinem Post wahrscheinlich nicht viel gedacht hat, entgeht seinen treuen Fans ein vermeintlicher Penis-Blitzer natürlich keineswegs. In den Kommentaren überschlagen sich die Follower fast. Ein Fan schreibt: "OMG, bei der schwarzen Schnur habe ich an etwas ganz anderes gedacht. Die ist in einer ganz schön verrückten Position!" Ein anderer Follower bringt es auf den Punkt: "Sieht aus, als hättest du einen Steifen, der aus deiner Hose herausschaut!" Und der "Baywatch"-Star selbst? Der findet es bestimmt witzig. Immerhin ist sein bestes Stück oft Gesprächsthema – wenn sogar schon Zac Efrons Kollegen pikante Penis-Details enthüllen. Vielleicht sollte er beim nächsten Bild aber trotzdem zweimal hinschauen, denn seinen Fans entgeht einfach nichts! 😏

