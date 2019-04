„Vampire Diaries“-Star Nina Dobrev & Zac Efron geben Fitness-Tipps

Nina Dobrev und Zac Efron trainieren zusammen

OMG! "Vampire Diaries"-Schauspielerin Nina Dobrev (30) und "High School Musical"-Star Zac Efron (31) verabredeten sich gemeinsam zum Sport! Die Fans flippten völlig aus, als Zac Efron ein Foto der beiden auf Instagram postete, auf dem sie sich einen High five geben. Läuft da etwa was?! Neee. Hintergrund des sportlichen Treffens ist der neue YouTube-Kanal von Zac Efron, der am 4. April startete.

Fitness-Tipps von Zac Efron & Nina Dobrev auf YouTube

In seiner Video-Reihe "Gym Time with Zac Efron" will er mit verschiedenen Stars, Sportlern und anderen interessanten Menschen trainieren, um diese besser kennenzulernen. Der erste Gast ist die hübsche "Vampire Diaries"-Darstellerin. Im Video merkt man schnell: Die beliebten Stars verstehen sich blendend und albern sogar unter krasser Anstrengung immer noch herum. Wir haben uns das harte Workout-Video von Nina und Zac angesehen und ein paar coole Fitness-Tipps für euch festgehalten. Und ganz nebenbei die Muskeln von Zac Efron bewundert..:)

Tipp 1: Lerne von anderen

Klar, seine Muskeln hat er nicht, weil er ständig auf der Couch lümmelt. Zac Efron trainiert hart und ist top in Form. Sein erster Tipp: "Das Beste, was du machen kannst, ist von Menschen zu lernen, die es besser und anders machen als du." Heißt konkret: Such dir Leute, die gerne und viel Sport treiben und von denen du lernen kannst! Das muss kein Fitnesstrainer sein wie bei den Schauspielern, sondern kann auch ein guter Freund oder Bekannter sein. Diese können dich auch eher dazu animieren, neue Dinge auszuprobieren und über dich hinauszuwachsen.

Tipp 2: Have fun!

Nina Dobrev begrüßt den 31-Jährigen, indem sie ein Rat schlägt. Dass sie als Kind geturnt hat, merkt man sofort. Die Schauspielerin ist eine Sportskanone und ihre Motivation ist ganz einfach: Spaß. "Ich treibe gerne Sport", erzählt die bulgarische Schönheit im YouTube-Video. "Ich mache es, weil es mir Spaß macht und man sich selbst herausfordern kann!"

Spaß ist das Wichtigste beim Sport. Such dir etwas, was dir Spaß macht (bei dem "Vampire Diaries"-Star ist es zum Beispiel Volleyball) und dann power dich aus. Hast du Freude daran, kommt die Motivation ganz von selbst.

Tipp 3: Schnapp' dir deine Freunde

Während einer Plank-Übung feuert die 30-Jährige Zac Efron an: "Los! Du schaffst das!" Dann spricht sie darüber, wie wichtig eine "Community" beim Training ist. Zac Efron stimmt ihr zu. "Ich liebe es mit meinen Freunden rumzuhängen und manchmal tun wir das im Gym." Beim nächsten Mal, wenn du dich mit deiner BFF triffst, geht ihr einfach gemeinsam ins Fitness. Und der nächste Tipp verrät euch, wie ihr auch die härtesten Bauch-Übungen gemeinsam übersteht..

Tipp 4: Lenk dich ab

Echt fies: Zac Efron schickt seine Schauspielkollegin in eine Art Kältesauna. Das soll beim Abnehmen helfen, da durch die Minustemperaturen die Fettzellen absterben. Unter den Hollywood-Stars ist das schon lange Trend. Wir beneiden Nina Dobrev jedenfalls nicht, als sie halbnackt in die Eissauna steigt. Brrr! Zac Efron beginnt, sie mit Fragen zu löchern.

Während wir also zum Beispiel erfahren, welche Vorbilder die hübsche Brünette hat ("ihre Mum und Audrey Hepburn"), vergeht die Zeit viel schneller und die 30-Jährige konzentriert sich nicht zu sehr auf die Kälte. Super Ablenkungsmanöver!Natürlich müsst ihr mit euren Freunden nicht gleich die Eissaune testen. Aber es gibt ja auch genügend heftige Po- und Bauchübungen, bei denen etwas Ablenkungen nicht schaden könnte..

Tipp 5: Sich selbst nicht Ernst nehmen

Obwohl die beiden echt schwitzen und an ihre Grenzen kommen, hören sie nicht auf, rumzublödeln und Witze zu reißen! Als Nina Dobrev bei einer Übung mal versagt, lacht sie und macht sich über sich selbst lustig. Und das ist das Wichtigste beim Sport: Klappt es mal nicht – einfach lachen und weitermachen!

