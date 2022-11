Nina Dobrev: Sex-Tipps von Mama

Als Neu-Vampirin Elena wird Nina Dobrev in "The Vampire Diaries" immer heißer. Von wem die Schauspielerin das hat? Von ihrer Mama - die gibt Nina nämlich Sex-Tipps.

Stefan Salvatore (Paul Wesley, 30) oder doch sein Bruder Damon (Ian Somerhalder, 34) - Elena (Nina Dobrev) kann sich nicht entscheiden. In der vierten Staffel von "The Vampire Diaries" steht die schöne Brünette zwischen beiden Vampiren. Klar, dass da auch heiße Liebesszenen nicht zu kurz kommen.

"Ich bin mir sicher, dass ich schon mit fast jedem Mann aus der Serie was hatte", scherzte Elena-Darstellerin Nina jetzt in einem Interview. "Natürlich spreche ich da nur von meiner Rolle." Privat ist sie nämlich schon seit fast anderthalb Jahren mit Damon-Star Ian zusammen.

Doch um auch mit den anderen Schauspielern glaubwürdig auf Tuchfühlung gehen zu können, bekommt die 24-Jährige Sex-Tipps - von ihrer Mama Michaela! "Manchmal kommt sie ans Set und sagt Dinge wie: 'Streck deinen Rücken mehr. Das sieht sexier aus'", erklärt Nina. "Es ist schon merkwürdig, wenn meine Mutter da ist und ich eine Sexszene machen muss." Aber richtig schlimm findet die Schauspielerin das nicht. Warum auch? "Wir stehen uns sehr nahe."

Und solange Mama Michaela solche Tipps nur für den Dreh gibt, kann Nina ihr das sicher verzeihen. Wie sexy der TV-Star in den neuen Folgen von "The Vampire Diaries" ist, kannst Du nicht nur jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf Sixx bewundern, sondern auch in den brandneuen Clips. Viel Spaß beim Anschauen!