Zac Efron: Seine gruselige Angewohnheit

In seinem neuen Kinofilm "Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile“ spielt Zac Efron einen Serienmörder. Diese düstere Rolle ging nicht spurlos an dem Schauspieler vorbei..

Zac Efron: Seine Rolle belastete seine Gesundheit

In seinem neuen Kinofilm "Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile" spielt Schauspieler Zac Efron (31) den brutalen Serienmörder Ted Bundy. Eins steht fest: Damit hat Zac Efron sein Image als süßer Teenieschwarm aus "High School Musical" definitiv hinter sich gelassen! Die Rolle verlangte ihm einiges ab, wie der 31-Jährige in einem Interview erzählt hat. Denn er hatte Schwierigkeiten, den Serienmörder nach einem Drehtag abzuschütteln..

Zac Efron: Unheimliche Angewohnheit

Der Schauspieler hat verraten, dass die Rolle des Serienmörders seine psychische Gesundheit ziemlich auf die Probe gestellt hat. Oh no, das klingt echt ernst! Zac hatte nach Drehschluss Probleme die Figur des Ted Bundy, der in den 70ern mindestens 30 Frauen und Mädchen in den USA ermordet und vergewaltigt hatte, hinter sich zu lassen. Heißt konkret: Zac hat wohl weiterhin versucht, für seine Rolle wie ein Serienmörder zu denken und zu fühlen. Ganz schön creepy, wenn man sich das vorstellt!

Zac Efron: Neue Mörder-Rolle brachte ihn an seine Grenzen

Für uns wirkt das Leben von Schauspielern oftmals total glamourös und cool, sodass wir ganz vergessen, dass Schauspieler für ihre Rollen sehr an ihre Grenzen gehen müssen. Schließlich ist es alles andere als easy, sich in einen skrupellosen Mörder einzufühlen. "Ich habe bisher noch nie eine Rolle gespielt, von der ich mich selbst distanzieren musste", erzählte Zac Efron in dem Interview. Kein Wunder, denn bisher hatte er meist romantische oder lustige Rollen wie in "The Lucky One" oder "Baywatch" gespielt. Sich von Ted Bundy zu trennen, war fast unmöglich, gibt der Hauptdarsteller zu. Armer Zac!Ob wir ihn dann in Zukunft überhaupt nochmal in solch düsteren Thrillern zu sehen bekommen? Mal abwarten! Übrigens spielt Lily Collins im Film die Ehefrau von Ted Bundy, die völlig geschockt über seine Taten ist.

Bisher ist noch unklar, wann der Film "Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile" in Deutschland erscheinen wird. Wir halten euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden!

Hier könnt ihr den Trailer zum Film sehen:

