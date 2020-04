„High School Musical“: Reunion mit Zac Efron, Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale!

Lange wurde über ein "High School Musical"-Comeback spekuliert

Lange wurde heiß spekuliert, ob es jemals zu einem Comeback des ursprünglichen „High School Musical“-Casts kommen würde. Nachdem bekannt wurde, dass es einen 4. Teil von „HSM“ geben wird, rasteten Fans bereits aus. Doch dann die Ernüchterung: Disney verkündete, dass „High School Musical 4“ mit neuen Darstellern gedreht wird. Schließlich gab Disney für ihren neuen Streaming-Kanal Disney+ sogar eine „High School Musical“ Serie in Planung. Doch auch hier keine Spur von Vanessa & Co.

Der "High School Musical"-Cast ist zum ersten Mal wieder vereint!

Doch nun diese großartigen Neuigkeiten! Das Disney-Special „Family Sing Along“, das am 16. April um 20 Uhr auf dem amerikanischen TV-Sender ABC ausgestrahlt wird, verspricht ein großes „High School Musical“-Comeback. Neben vielen Disney-Stars wie Ariana Grande oder auch Christina Aguilera, wird auch der ursprüngliche HSM-Cast bei der virtuellen Reunion dabei sein. Bei diesem großen Special werden die Stars ihre Lieblings-Disney-Songs, direkt aus den eigenen vier Wänden, zum Besten geben und das zusammen mit ihren Familien. Ein animierter Charakter wird zudem durch die Show führen und auch die Lyrics werden zum Mitsingen auf dem Bildschirm angezeigt. Vanessa Hudgens, Zac Efron, Ashley Tisdale und ihre ehemaligen Kollegen werden dann ihren legendären Hit “We’re All in This Together” gemeinsam performen 😍 Vanessa Hudgens gab schon vor einigen Tagen einen kleinen Hinweis, als sie sich auf Instagram in einem Zoom-Meeting mit einigen ehemaligen Kollegen zeigte. Wir können das kleine Comeback jetzt schon kaum mehr erwarten 🤩

Hier seht ihr übrigens das “Disney Family Sing Along” Line-Up:

"A Dream Is A Wish Your Heart Makes" – Demi Lovato and Michael Bublé

"A Spoonful of Sugar" – Little Big Town

"Be Our Guest" – Derek Hough and Hayley Erbert, with a special appearance by Julianne Hough

"Can You Feel the Love Tonight" – Christina Aguilera

"Colors of the Wind" – Tori Kelly

"Do You Want to Build a Snowman" – Thomas Rhett

"Friend Like Me" – James Monroe Iglehart with Broadway Company of Disney's "ALADDIN"

"Gaston" – Josh Gad, Luke Evans and Alan Menken

"How Far I'll Go" – Auliʻi Cravalho

"I Won't Say I'm In Love" – Ariana Grande

"I Wan'na Be Like You" – Darren Criss

"I'll Make A Man Out Of You" – Donny Osmond

"It's a Small World" – John Stamos

"Let It Go" – Amber Riley

"The Bare Necessities" – Erin Andrews, Bobby Bones, Carrie Ann Inaba and Marcus Scribner

"Under The Sea" – Jordan Fisher

"You've Got a Friend In Me" – Josh Groban

