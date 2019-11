„High School Musical“: Vanessa Hudgens zurück als Gabriella

Vanessa Hudgens vermisst High School Musical

Wir alle kennen und lieben die „High School Musical“-Filme. Egal, ob man singen kann oder nicht: Bei den Songs bleibt keiner ruhig! In den Filmen, aber auch in Real-Life, verliebten sich Vannesa Hudgens alias Gebriella und Zac Efron a.k.a. Troy ineinander und wurden ein Paar. In einem Interview gab Vanessa Hudgens letztens sogar ein total ehrliches Geständnis über die Beziehung zu Zac Efron ab. Auch wenn die beiden schon lange kein Paar mehr sind, so erinnert sich Vanessa gerne an die Zeit mit High School Musical und Zac zurück. Manchmal gibt Vanessa auch den einen oder anderen HSM-Song zum Besten. Wie vor kurzem in einer Karaoke-Bar. Dort gab sie Vollgas und sang den Song „Breaking Free“. Einer der Klassiker-Songs aus "High School Musical"!

Vanessa Hudgens: HSM-Comeback?

Auf Instagram postete Vanessa Hudgens einen lustigen Karaoke-Clip, in welchem sie "Breaking Free" in einer etwas anderen Version wiedergibt. Ein bisschen schroffer und lustiger, als in dem originalen Musical-Fernsehfilm. Ihre Freunde fanden es klasse und feierten die 30-Jährige in dem Video so richtig ab! Und auch auf Instagram erntete die Sängerin und Schauspielerin viele tolle Kommentare. Doch kann sich Vanessa ein HSM-Comeback vorstellen, wenn sie den alten und bekannten Songtext singt? Wahrscheinlich hat die Hollywood-Beauty dafür leider gerade keine Zeit … Derzeit arbeitet die Künstlerin nämlich an anderen Film-Projekten. Bereits am 21. November 2019 erscheint ein neuer Netflix-Weihnachtsfilm mit Vanessa Hudgens! Und auch ein weiterer Liebesfilm, nämlich "Prinzessinentausch 2", kommt nächstes Jahr in die Kinos. Bleibt zu hoffen, dass für "High School Musical" auch bald eine Forsetzung produziert wird! 😻

