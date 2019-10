"High School Musical"-Star Vanessa Hudgens spielt in neuem Netflix-Film mit

Während "High School Musical" bald als Serie neu aufgesetzt wird, arbeitet auch Vanessa Hudgens weiterhin an ihrer Schauspielkarriere. Bald wird es auch wieder auf der Streaming-Plattform einen Film mit der Beauty geben. Passend zur anstehenden Weihnachtszeit hat Netflix wie gewohnt einige Movies rund um die schöne Saison gedreht. Vor Kurzem stellten sie schon den Weihnachtsfillm "Tage wie diese" mit "Sabrina"-Hauptdarstellerin Kiernan Shipka vor. Jetzt kamen noch die Starttermine für einige andere dazu. In "The Knight Before Christmas", der am 21.11. rauskommt, findet "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens auf ungewöhnliche Weise ihre große Liebe.

Darum geht's im neuen Movie der "High School Musical"-Darstellerin

Brooke ("High School Musical"-Star Vanessa Hudgens) trifft zur Weihnachtszeit auf Sir Cole (Josh Whitehouse) und freundet sich mit ihm an. Das Besondere an ihm ist allerdings, dass er auf magische Weise aus dem Mittelalter ins Hier und Jetzt nach Ohio teleportiert wurde. Denn er ist eigentlich ein echter Ritter. Nun versuchen sie gemeinsam ihn wieder nachhause zu bekommen. Aber dann wird ihre Beziehung immer enger und er fragt sich, ob er überhaupt zurück will. Klingt nach einem süßen Film und hier könnt ihr euch schon mal den englischen Trailer mit der "High School Musical"-Schauspielerin anschauen.

