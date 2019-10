So schön wird der Christmas-Film des "Sabrina"-Stars

Leider wurde der Release von "Sabrina" Staffel 3 ja erstmal gecancelt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Die talentierte Hauptdarstellerin Kiernan Shipka ist aber schon ganz bald wieder auf Netflix zu sehen. Sie spielt nämlich in dem Weihnachtsfilm "Let it Snow" (Deutscher Titel: "Tage wie diese") mit. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Buch der Autoren John Green ("Das Schicksal ist ein mieser Verräter"), Maureen Johnson und Lauren Myracle. Darin werden die Leser bzw. dann Zuschauer mit auf eine winterliche Reise genommen und erleben drei Love-Stories (eine davon mit der "Sabrina"-Schauspielerin), die in einem kleinen Dorf während einem krassen Schneesturm im Advent passieren. Trailer und Bildmarterial gibt es zwar noch nicht, aber das Ganze klingt nach einem perfekten Film zum Einkuscheln und Punsch trinken!☃️

Dann startet der Netflix-Film der "Sabrina"-Darstellerin

Im Cast des romantischen Weihnachtsfilms sind neben "Sabrina"-Star Kiernan Shipka auch Rapper Shameik Moore, Jacob Batalon ("Spider-Man"), Isabela Moner ("Dora und die goldene Stadt") und Odeya Rush ("Gänsehaut"). Ein ziemliches Star-Aufgebot, das uns auf einen guten Christmas-Streifen hoffen lässt. Wie Netflix verkündete, können wir den allerdings nicht erst kurz vor dem großen Tag anschauen, sondern schon nächsten Monat. Denn das Release-Datum wurde nun auf den 8. November gelegt. Darüber freut sich auch die "Sabrina"-Darstellerin total und postete dazu: "LET IT FREAKIN SNOW" (Lasst es verdammt nochmal schneien).❄️

