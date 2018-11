Sabrina-Star Kiernan Shipka: Liebeserklärung an Ross Lynch

"Chilling Adventures of Sabrina"-Star Kiernan Shipka schwärmt von ihrem Co-Star Ross Lynch.

"Chilling Adventures of Sabrina": Kiernan Shipha über ihre Rolle als Sabrina

"Chilling Adventures of Sabrina"-Star Kiernan Shipka hat mit ihrer Rolle der Sabrina bereits jetzt alle Netflix-Liebhaber in ihren Bann gezogen. Kiernan Shipka ist manchen sicherlich auch ein Begriff aus dem Film "Mad Men", da verkörperte sie die Rolle der Sally Draper. Im Interview mit Seventeen verrät die Blondine, weshalb sie sich so sehr über die Rolle der Sabrina gefreut hat. "Ich bin mega aufgeregt, dass junge Mädchen diese Figur als Inspiration für sich sehen werden", sagte sie zu Seventeen. "Ich denke, sie ist so willensstark, hat ein so gutes Herz, spricht ihre Meinung aus, tritt für sich selbst ein und hinterfragt Dinge, die sie für nicht richtig hält." Besonders die feministischen Inhalte und das Thema Frauenpower feiert die junge Schauspielerin an der Serie. Ihr ist es wichtig all das zu verkörpern und ein gutes Vorbild für Mädchen und junge Frauen zu sein.

"Chilling Adventures of Sabrina": Kiernan Shipka über Ross Lynch

Obwohl ihre Beziehung zu Harvey Kinkle (gespielt von Ross Lynch) auf dem Bildschirm großartig ist, hat Kiernan im Moment keine Zeit für eine echte Berziehung. "Ross ist der Beste, und ich kann mir nicht vorstellen, einen anderen Menschen am Set an meiner Seite zu haben. Ich denke, unsere Beziehung [bei Sabrina] ist so rein und so süß.", verriet die Beauty. Sie kann absolut nachvollziehen das Fans der Serie hoffen, dass die beiden auch im echten Leben ein Paar werden. Jedoch kann sie sich das derzeit nicht vorstellen. Was nicht ist, kann ja noch werden.

